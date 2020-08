Guillier pedirá al Senado escuchar a todas las organizaciones de trabajadores en el marco del debate por el salario mínimo

Laboral & Personas

Tras reunirse con la CAT y el FUT, el senador indicó que estos organismos aspiran a que el monto se iguale al del Ingreso Familiar de Emergencia

Mientras el gobierno negocia con la Central Unitaria de Trabajadores para acordar el monto de salario mínimo que se debe comenzará a tramitar en el Congreso, el senador independiente Alejandro Guillier, pedirá que el Senado reciba a todas las organizaciones sindicales en el marco de este debate, tal como lo hicieron con las pyme.

El excandidato presidencial de la oposición, se reunió vía videoconferencia con la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) –que a su juicio no están siendo escuchados- y que le plantearon sus inquietudes respecto del debate que se debe realizar en el Congreso sobre el salario mínimo y sus aspiraciones en relación al tema.

En este sentido, Guillier explicó que estas organizaciones proponen que el nuevo salario mínimo se iguale al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para una familia de 4 personas, fijado por el gobierno en el contexto de la pandemia, es decir $ 450,165; y financiarlo el subsidio del ingreso mínimo de emergencia en apoyo a las micro y pequeñas empresas.

En la cita, los trabajadores también apuntaron a la necesidad de recuperar el empleo, para lo que propusieron establecer un aporte fiscal para los trabajadores despedidos o suspendidos, a partir del 1 de abril de 2020, que facilite su recontratación en las micro y pequeñas empresas, a modo de subsidio y en las grandes y medianas, a través de un crédito blando.

Sin aclarar si coincide o no con las posturas expresadas por los representantes de los trabajadores, el senador planteó que "no sabemos qué parte de las propuestas de estas organizaciones y de las otras centrales sindicales se ha abierto a escuchar el gobierno, porque el ministro de Hacienda no ha mostrado un proyecto claro".