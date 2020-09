Hacienda plantea mecanismo para reducir la regresividad de un potencial aumento del IVA para financiar mayores pensiones

Laboral & Personas

El ministro Ignacio Briones se mostró confiado en lograr un acuerdo con la oposición en el marco de la reforma previsional.

La necesidad de mejorar las pensiones fue uno de los temas en que el académico de UCLA, Sebastián Edwards, puso el acento durante la entrevista que hizo al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, este martes en el contexto de Erede.

Durante la conversación, el secretario de Estado reconoció que si bien las conversaciones con la oposición se encuentran estancadas, estas no están interrumpidas y destacó que “vemos en la oposición una genuina disposición a avanzar, la misma que nos allana a nosotros y yo estoy convencido que vamos a lograr un acuerdo”.

Explicó que la propuesta de los senadores Carolina Goic (DC) y Juan Pablo Letelier (PS) se sustenta, al igual que la propuesta del Ejecutivo, sobre la base del ahorro y no sobre la idea de un sistema reparto, lo que es un primer signo de concordancia.

“Comparado a la propuesta del Gobierno, claro hay diferencias de puntos, hay diferencias en el tratamiento de esos recursos, pero convergen en un punto que creo es importante: que ninguna de las dos está planteando un reparto -que sabemos que no es financiable ni sostenible- y ambas se basan en un mecanismo de ahorro”, señaló Briones.

Si bien la propuesta de la oposición sostiene que el ahorro se destine a un fondo nocional, mientras que el Ejecutivo lo hace bajo la lógica de que tres puntos se ahorren en un fondo colectivo y otros tres en la cuenta individual, ambas confluyen en elevar el ahorro nacional lo que eleva la disponibilidad de recursos del mercado de capitales que sirven para financiar proyectos de empresas de todos los tamaños. Ahí, Briones detecta que “hay más espacios de concordancia”.

Respecto de la iniciativa de elevar la base de los pensionados con una cotización a través del consumo de las personas (vía recaudación del IVA), reiteró que es “una idea innovadora que se puede explorar”.

Sobre la critica que se la hecho en lo referente a la regresividad que pueda ocasionar, respondió que la regresividad inicial puede ser "perfectamente anulada dependiendo de cómo uno distribuya los recursos. Si se hiciera el ejercicio de tomar un punto de IVA del consumo y lo que recaudas lo divides en partes iguales por decíles de ingresos, el primer decil aporta uno y recibe tres, en circunstancias que el de mayor ingresos recibe un tercio de lo que aportó”.

“Nos hemos perdido un constituyente Briones”

Ambos economistas fluyeron en una conversación que abordó desde la manera de negociar de Briones en el Parlamento hasta sus ambiones políticas.

Edwards: “Si no fueras ministro y hubieras seguido siendo el Ignacio Briones anterior ¿te gustaría haber sido candidato para la constituyente? Sí o no, no más”

Briones: Sí

Edwards: Es decir, al tener un ministro Briones, nos hemos perdido un constituyente Briones.

Briones: Se puede decir así…

Respecto del futuro político, el jefe del equipo económico dijo que su respuesta honesta es “no tengo idea” pero reconoció que “me encanta esta pega, me encanta lo público y me encanta saber que uno puede tener injerencia -o aspirar a tener injerencia- en mejorar la calidad de vida de muchos”.

“Te quiero hacer la última pregunta que es la más difícil de todas, ¿cómo te llevas con tu jefe?”, inquirió el economista de la UCLA, sobre la relación con el Presidente de la República, junto con reconocer la dificultad que se le atribuye para trabajar con él por su personalidad “que es ministro de todo”

Briones reconoció que “me llevó bien y creo que me llevo bien, precisamente por tener una relación franca y directa”, en donde manifestó que Piñera era "sensible a los argumentos”.

“A veces me va bien a veces no tan bien, pero es una conversación honesta, franca y argumentada”, atributos que valora desde su rol de ministro de Estado.