Jornada clave para proyecto de 40 horas: Monckeberg asistirá a defender postura del gobierno y Cariola desestima impacto fiscal

Laboral & Personas

La comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados verá y votara la iniciativa esta tarde.

Un día clave tendrá el proyecto de la diputada comunista, Camila Vallejo, que busca reducir en 40 horas la jornada laboral semanal. Esta tarde en la comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados se verá y votara la iniciativa que es paralela al proyecto del gobierno de 41 horas.

A la cita está confirmada la asistencia del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien pondrá sobre la mesa -entre otras cosas- del impacto del proyecto que tendrá en las arcas fiscales.

En tanto con la convicción de que el proyecto no altera el presupuesto fiscal, esta mañana la diputada PC, Karol Cariola defendió la iniciativa. En conversación en CNN Chile explicó que el proyecto que patrocinan "no impacta en las arcas fiscales porque son trabajadores que están dentro en el código laboral y los trabajadores que están en el Estado son trabajadores que tienen estatuto legal ...que son trabajadores públicos". Agregó que ante esto la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) le ha planteado al Gobierno la necesidad de que sean incorporados a la reducción de jornada dado que "no se incorporan, a propósito de que no están contratados por el código del trabajo".

Sobre los dichos de la diputada esta mañana, desde el gobierno sostienen que el contenido del informe de Dirección de Presupuesto (Dipres) explica que del total de empleados públicos unos 14 mil estarían siendo incluidos en el proyecto por estar contratados bajo el Código del Trabajo.

El informe, publicado hoy por El Mercurio, enumera cinco causales sobre la inconstitucionalidad de la propuesta que hoy se debatirá y votará en la comisión del Trabajo. Entre ellas está el detalle del personal de la administración pública en el gobierno central regido por el Codigo del Trabajo, como también lo que denominaron como "daño colateral".

Este último punto hace referencia a una eventual menor recaudación tributaria en el caso de que la empresas, de algunos sectores económicos, deban incurrir en un mayor gasto para cubrir las horas que se dejarán de trabajar. Este mayor gasto podría incidir en una disminución de la productividad si es que estos turnos adicionales no pudiesen ser cubiertos por las compañías.

Respecto de este informe, publicado por El Mercurio, Cariola señaló que "mágicamente apareció este informe de la Dipres" e hizo énfasis en que no había sido presentado "transparentemente" dentro de la Comisión del Trabajo.