Juan Sutil: “Creemos que podemos apurar el tranco”

Laboral & Personas

-¿Cuál es el diagnóstico del Foro de la situación actual?

- Estamos en una crisis como país, en una situación gravísima desde el punto de vista de salud; y en una situación gravísima de impacto en la economía y, especialmente, en el empleo.

- ¿Y cómo conversa esto con el plan Paso a Paso del Gobierno?

- La propuesta del Gobierno se debe cumplir por fases y creemos que podemos apurar el tranco si aplicamos protocolos en las empresas e incluir un transporte adecuado, por qué no usar los buses escolares que hoy están desocupados. Creemos que perfectamente podrían estar trabajando algunas otras áreas de la economía sin generar un impacto tan nocivo en el empleo como estamos sufriendo hoy.

- ¿Es momento de abrir más áreas, no teme rebrotes?

- Hay una actividad que ha trabajado al máximo de la presión, que es la salud y lo ha hecho con protocolos extraordinarios, han soportado la presión y han salvado vidas. En zonas que han estado con cuarentena se pudo trabajar en otros rubros también con medidas estrictas. Los rebrotes vienen cuando se abren lugares de alta concentración, ahí es donde debemos tener cuidado.

- ¿Cree que las empresas están preparadas para la apertura?

- Sí, creo que en las empresas se ha tomado mucha conciencia y, cuando ves cómo opera la industria forestal, la pesca, la agroindustria, la minería, aunque con menos dotación, han estado a la altura para hacer las cosas bien. En ese sentido, hay bastante responsabilidad. Incluso las ferias libres están operando mucho mejor, con distanciamiento.

Es distinto tener 45 niños en una sala de clases que tener en la construcción a 6 u 8 trabajadores por piso.

Hay que entender que las soluciones aquí deben ser colaborativas, de lo contrario si la sociedad no colabora y no nos cuidamos y no somos acuciosos de los protocolos, no podríamos funcionar. Es distinto ir a un partido de fútbol, donde puede haber aglomeración, que ir a un restaurante donde se respete el distanciamiento entre mesa y mesa.

- ¿Cuándo cree que la autoridad va a desconfinar?

- Lo van a determinar las cifras, hay parámetros del plan Paso a Paso. En la medida que vayan bajando los niveles de contagio, soy partidario de ir avanzando con más regiones. Y en las zonas que siguen con cuarentena, actividades como la construcción y el comercio se pueden ampliar con protocolos estrictos.

- ¿Y qué pasa con la apertura de empresas más pequeñas?

- Creemos que pueden operar las empresas que tengan comités paritarios -25 trabajadores-, sobre las más pequeñas no nos podemos pronunciar, pero los almacenes y farmacias de barrio han demostrado que lo hacen bien.

- ¿Cuáles son las expectativas con este plan?

- Queremos presentárselo a la Ministra del Trabajo. Ella tiene mucho interés en el concepto de estos protocolos certificados por las mutuales y le asigna mucho valor a la participación activa de los comités partidarios.