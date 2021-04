Juan Sutil: “Muchas empresas, que no están dispuesta a salir de la formalidad, hoy día tienen problemas serios de dotación porque no tienen personal”

Laboral & Personas

Presidente de la CPC acusa que hay escasez de mano de obra según “los datos duros” que ha podido recabar.

Juan Sutil, acusó una falta de mano de obra que tiene complicada a las empresas que buscan contratar trabajadores de manera formal. Con un escenario laboral que da cuenta de la pérdida de casi 900 mil puestos de trabajo en un año, combinado con casi un millón de personas que pasaron a la inactividad, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC),

“Muchas empresas, que no están dispuesta a salir de la formalidad, hoy día tienen problemas serios de dotación porque no tienen personal”, señaló este jueves el líder de los empresarios en conversación con Radio ADN en base a datos “duros” que dijo manejar.

Explicó que “las dotaciones laborales no se estaban pudiendo cumplir, porque la gente pedía trabajar informalmente para poder recibir los beneficios del Estado de los diferentes bonos. Es una realidad”.

Sutil señala que la tasa de participación laboral -indicador que da cuenta del número de personas en la fuerza de trabajo expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar-ha retrocedido 5,6 puntos porcentuales en un año a 57,5%.

“Si recorres el país, hay muchas, muchas empresas medianas, grandes que están con problemas en la dotación porque no hay disponibilidad de gente que quiera hoy día efectuar su trabajo, en forma formal”, aseveró.

El análisis que hace el dirigente gremial es que “resulta que hay gente que hoy día sí, efectivamente, está viviendo de los beneficios y apoyos del Estado” y agregó que “si hay algo que me caracteriza, es que soy una persona seria y no voy a decir algo que no corresponde”.