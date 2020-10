Juliet Namuli B. Haveland: “La igualdad de género vale la pena y crea una sociedad más estable”

Laboral & Personas

Juliet Namuli B. Haveland, directora de Igualdad y Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura de Noruega, participará el próximo miércoles del summit "Liderazgo inclusivo: motor de la sostenibilidad país", organizado por la Red Mujeres Alta Dirección (Redmad). Hablará en el panel "Una decisión pública: el caso de los países nórdicos", donde compartirá con la audiencia la forma en que Noruega tomó la decisión política de impulsar la igualdad de género desde el Estado.

La experiencia ha sido notable: de acuerdo a estimaciones del Instituto para la Investigación Social noruego (ISF), el ingreso de 1,2 millones de mujeres a la fuerza laboral entre 1972 y 2013 ha generado un impacto de 3,3 trillones de coronas noruegas en su PIB (unos US$ 364.000 millones ). "Una alta participación de hombres y mujeres en la fuerza laboral es vital", indica desde Oslo.

–¿Ha afectado más a las mujeres que a los hombres las consecuencias del Covid-19?

–Las consecuencias del COVID-19 tienen una clara perspectiva de género. Las mujeres están realizando más trabajos de cuidado no remunerado durante la pandemia, muchas mujeres corren un mayor riesgo debido a sus trabajos en primera línea y más mujeres que hombres han perdido sus trabajos e ingresos. Muchos países están apuntando a la igualdad de género en su respuesta a la crisis del Covid-19: se trata de facilitar una alta participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral. La recuperación del Covid-19 puede verse como una oportunidad para hacer cambios.

–Noruega está en la vanguardia de las políticas de equidad. ¿Cuándo tomó la decisión de promoverlas desde el Estado?

–Los cambios comenzaron en los 60, con un muy activo movimiento de mujeres. Pero fue en los 70 cuando la igualdad de género se transformó realmente en parte de la agenda política de Noruega. En los 80, el rol del gobierno en la promoción de la igualdad de género estaba consolidado.

–¿Cuáles son las reformas realizadas por su país que han tenido efecto en el nivel de igualdad de género?

–Un generoso sistema de bienestar social, educación gratuita, servicios de salud gratuitos, servicios de cuidado infantil (el 90% de todos los niños en Noruega van a jardines infantiles, lo que permite a los padres ir a trabajar) y licencia parental pagada. Estas reformas son acerca de invertir en las personas y se le conoce como modelo de bienestar nórdico. La igualdad de género vale la pena y crea una sociedad más estable. Es una situación en la que todos ganan, una inversión de alto rendimiento para la sociedad, para cada individuo –tanto adultos como niños– y para sus familias

–Se piensa que Noruega puede permitírselo, porque es un país rico...

–Muchos parecen pensar que estas generosas políticas de bienestar son posibles solo porque Noruega es un país rico. En particular, por los ingresos derivados del petróleo. Este no es el caso: la riqueza de Noruega no proviene del petróleo, proviene del conocimiento de las mujeres y los hombres de Noruega. Según el Ministerio de Finanzas, hasta el 75% del valor de nuestra producción nacional proviene de recursos humanos.

–¿Qué políticas públicas destacaría en el marco del ingreso de las mujeres al mercado del trabajo?

–La Ley de Kindergarten de 1975 marcó el inicio de la reforma que hizo posible que las mujeres dejaran el hogar y formaran parte de la vida laboral. Esta es otra herramienta importante de la política noruega de familia: proveer kindergartens de buena calidad a un precio razonable. Los kindergartens son financiados públicamente por el presupuesto municipal y todos los padres pagan una tarifa reducida. El Parlamento decide el monto máximo que los padres deben pagar.

–¿Qué ocurre con los sueldos?

–Tempranamente, ya en 1959 Noruega estableció el Consejo de Igualdad Salarial.

–¿Existía un consenso político y social entre hombres y mujeres, además de líderes de la izquierda y derecha, para impulsar la igualdad de género en su país?

–Noruega tiene una larga historia de organización femenina. La primera organización de mujeres se estableció en la segunda mitad del siglo XIX. Las organizaciones de mujeres de diversas maneras han pavimentado el camino para lo que luego se convirtió en la responsabilidad pública por la igualdad de género. Pero muchas de las reformas señaladas anteriormente han despertado debate público, disputa política y discrepancia entre los partidos políticos. Y prominentes figuras políticas femeninas de todos los partidos políticos han jugado un papel importante en impulsar la agenda.

–En Noruega hay postnatal masculino...

–Fue una medida para que los padres asuman más responsabilidades en el hogar. Como resultado de un duro debate público durante varios años, el postnatal masculino fue ampliado a 15 semanas en 2018 por el mismo Gobierno. En Noruega, hemos experimentado un cambio notable en los estereotipos y la comprensión del papel de los hombres como cuidadores desde la introducción del postnatal masculino. Imagine un futuro donde tanto las madres como los padres de Chile concilien el trabajo a tiempo completo con la vida familiar. Imagine un Chile donde los padres asumen más responsabilidades en el hogar sin perder el trabajo. Imagine un postnatal masculino en Chile que hace que todo esto suceda en los próximos cinco años.

–¿Qué importancia les otorga a los jardines infantiles?

–Durante mucho tiempo, fue difícil para ambos padres tener trabajos de tiempo completo cuando sus hijos eran pequeños, porque no había disponibilidad de buenos servicios de cuidado de niños a precios razonables para los niños en edad preescolar. Ahora, la opción de guarderías está disponible en casi todas partes y hay programas para antes y después de la escuela disponibles para muchos de los alumnos más pequeños, además de buenos sistemas de licencia parental en relación con el nacimiento y la adopción. Esto hace que sea más fácil combinar el trabajo con tener hijos pequeños.

–¿Qué dicen las encuestas?

–Las cifras de las encuestas laborales anuales muestran que la proporción de mujeres que trabajan a tiempo completo y tienen hijos menores de 16 años aumentó del 55% en 2004 al 67% en 2014. La igualdad de género en la vida familiar influye en la igualdad de género en la vida laboral. Las encuestas de uso de tiempo –Noruega fue de los primeros países del mundo en medir el tiempo dedicado al trabajo de cuidado no remunerado en el hogar–muestran cambios importantes a lo largo del tiempo, ya que los hombres asumen cada vez más las responsabilidades en el hogar y el tiempo de trabajo fuera de la casa de los hombres ha disminuido, especialmente entre los padres de niños pequeños.

–¿Qué se ha conseguido?

–La igualdad de género paga, no solo para los individuos, sino también para la sociedad en su conjunto. Desde 1930, la creación de valor de Noruega, excluido el sector del petróleo, se ha multiplicado por siete en valor real. La mayor parte de esto se debe al aumento de la productividad laboral. Noruega se encuentra entre los países en la cima de las encuestas de la OCDE sobre productividad laboral. El aumento del empleo entre las mujeres ha contribuido al fuerte crecimiento de la creación de valor.

–¿Qué rol asume el sector privado?

–La igualdad es una responsabilidad social compartida. La sociedad civil, las organizaciones de empleadores y de empleados, las empresas, la industria, las organizaciones y los grupos de investigación han sido importantes en el desarrollo de las políticas de igualdad de género en Noruega.

–¿Cómo anda la representación de género en los directorios corporativos? En Chile, la representación de las mujeres en las empresas privadas es del 8,8% (las empresas IPSA) y del 35,5% en las públicas.

–En 2002 en mi país, solo había un 7% de mujeres en los consejos de administración de empresas noruegas y estatales. A pesar de toda la inversión realizada, apenas había mujeres en los puestos más altos del sector privado. Tuvimos que preguntarnos: ¿Cómo podemos hacer uso de todos nuestros talentos y no solo de los hombres? Entonces, el entonces ministro de Comercio e Industria, Ansgar Gabrielsen, propuso un requisito del 40/60 de cualquier género para garantizar un equilibrio de género en las juntas corporativas. El proyecto de ley fue adoptado por el Parlamento el mismo año y Noruega se convirtió en el primer país del mundo en introducir las llamadas cuotas de género en las salas de juntas.

–¿A quién se le aplica la legislación?

–A las Sociedades Anónimas (sociedades cotizadas en bolsa), las empresas estatales y, posteriormente, se realizó una enmienda adicional para incluir a las empresas intermunicipales. El requisito del equilibrio de género se aplica a las empresas que representan los intereses públicos. Si una empresa incumple el requisito de género, se le negará el registro como empresa comercial en el Centro de registro público (Brønnøysund) y estará sujeta a disolución forzosa por parte de los tribunales.

–¿Hubo reticencias?

–En 2002, los oponentes argumentaron que un gran porcentaje de mujeres miembros de la junta reduciría el desempeño corporativo. Argumentaron que no había suficientes mujeres calificadas. Hoy en día, casi nadie en el sector privado en Noruega diría que el requisito de equilibrio de género en las juntas corporativas es una mala idea.

–¿Cuáles han sido los resultados?

–Se produjo un cambio rápido en 5-6 años. Para 2008, el porcentaje de representación de mujeres en los directorios corporativos había aumentado del 7% al 41%. Los indicadores de 2020 muestran que seguimos avanzando en la dirección correcta. Las cifras recientes muestran que para las empresas que no están incluidas en la legislación de cuotas, el nivel de mujeres en sus directorios ha disminuido en los últimos años. Al final del día cada país todavía tiene que hacerse la misma pregunta que hizo Noruega: ¿Podemos permitirnos no usar todos nuestros talentos?

–¿Existen desafíos pendientes en Noruega en materia de equidad de género?

–En comparación con muchos otros países del mundo, Noruega ha avanzado mucho en términos de igualdad. Durante los últimos 50 años, el fuerte aumento de la educación superior y el ingreso de las mujeres a la vida laboral han contribuido a grandes cambios en el tejido mismo de nuestra sociedad. Las mujeres y los hombres participan por igual en el mundo del trabajo y los asuntos cívicos, y comparten las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, informes indican que, a pesar de que Noruega ha logrado grandes avances hacia la igualdad en muchas áreas, las mujeres son víctimas de violencia en relaciones cercanas, acoso sexual y violación con mucha más frecuencia que los hombres. Los jóvenes todavía suelen elegir su educación y ocupación según género. Los negocios y la industria están divididos en gran medida por género. Aunque se han logrado avances considerables en el campo de la salud de la mujer, aún existen desafíos.