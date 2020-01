Karol Cariola y conversaciones con el Gobierno por 40 horas: "Le pedimos a la ministra que llegara con una propuesta concreta (...) lo importante es que podamos conversar"

Laboral & Personas

La diputada valoró el acercamiento de la ministra Zaldívar, pero enfatizó que no están dispuestos a ceder en flexibilización laboral.

La diputada del Partido Comunista y una de las impulsoras del proyecto a 40 horas, Karol Cariola, valoró la disposición de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, que ayer se reunió con ella y las parlamentarias Camila Vallejo y Gael Yeomans, para tratar sobre el polémico proyecto de reducción de la jornada laboral.

De todas formas, de acuerdo a lo señalado por la diputada en T13 Radio, se le planteó a la ministra "que no bastaba solo con tener una disposición distinta al diálogo, ya que no sirve de nada si nos va a venir a decir que irán al Tribunal Constitucional, que el proyecto es malo y que no les interesa".

Además, indicó que se le planteó a la secretaria de Estado "que nosotros estamos disponibles si hay otras propuestas que mejoren el proyecto y en el que estén de acuerdo trabajadores", añadiendo que la idea de las diputadas que lideran la iniciativa es hacer parte de las conversaciones a los trabajadores.

"Por eso uno de los compromisos de la reunión es tener una reunión con los sindicatos y la ministra se mostró favorable a eso", sostuvo.

Cariola de todas formas precisó que las conversaciones con el gobierno continuarán siempre y cuando no exista una disposición "de meter flexibilización laboral por la vía de este acuerdo, y lo otro es que se resguarde que los acuerdos sean por las vías colectivas".

La parlamentaria incluso indicó que con la idea de seguir avanzando en las conversaciones es que se le solicitó a Zaldívar que trajera una propuesta.

"Le pedimos a la ministra que llegara con una propuesta concreta (...) lo importante es que podamos conversar", dijo la diputada.