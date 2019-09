La crítica visión del presidente de la CNP sobre la reducción de la jornada laboral

Laboral & Personas

Presidente Piñera solicitó a la Comisión Nacional de Productividad que en dos meses emita un informe preliminar sobre el impacto en el crecimiento económico que tendría una reducción de la jornada laboral desde las 45 horas semanales.

Un nuevo capítulo se comenzó a escribir en el debate sobre la reducción de la jornada laboral. El pasado 13 de septiembre el Presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitó a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) que en dos meses emita un informe preliminar sobre el impacto en la economía que tendría una rebaja de las horas trabajadas que hoy son de 45 horas semanales.

Este mandato, que consignó esta mañana El Mercurio, se da en medio de la expectativa por el envío de una indicación de parte del gobierno a su proyecto de flexibilidad laboral para acortar la jornada a 41 horas y de que avanzara en el Congreso la propuesta de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola para llevarla a 40 horas.

Si bien lo que diga CNP será el planteamiento formal, su presidente Raphael Bergoeing ha expuesto una visión crítica de la idea de acotar la jornada de manera obligatoria. Y es que el tema no le es lejano. Ya el 27 de agosto -a través de su cuenta de Twitter- recordó el estudio realizado en 2005 junto a los economistas Felipe Morandé y Facundo Piguillem sobre las distorsiones en el mercado laboral, empleo y crecimiento a la luz de la reciente experiencia chilena tras la reforma laboral de 2001 y el incremento del salario mínimo implementado entre 1998 y 2000.

Uno de los hallazgos de dicho estudio, publicado en el Banco Central, es que un aumento de 6% en los costos laborales se asociaba con dos puntos menos de crecimiento del PIB.

El paper se centra en analizar -a través de diferentes modelos económicos- la hipótesis que vincula a una disminución del crecimiento y de la creación de empleo en relación al aumento de los costos de producción, principalmente asociados con mano de obra más cara. Ello, a través de un exhaustivo estudio del rol entre la acumulación de factores y la eficiencia de su uso en los últimos 20 años en el país.

Uno de los antecedentes que destaca es que "la caída del empleo ha sido determinante en la caída del crecimiento en los últimos años". Esto, agrega el informe "contrasta profundamente con lo vivido en la crisis de principios de los años 80 y con la posterior recuperación del crecimiento hasta 1998 en donde la productividad fue el motor del crecimiento económico.

Activo a través de sus tuits, Bergoeing se ha mantenido en el debate abordando los distintos cambios del mercado laboral como la automatización mostrando evidencia de otros países en que la tecnología ha demostrado tener impactos positivos en la productividad y el empleo.

"Interesante paper reciente sobre automatización y empleo: "Robots and Firms". Con datos industriales españoles para un periodo de 27 años, encuentran que más robots = > más empleo", recomendó.

Y, en ese oportunidad, agregó que "las tecnologías y buenas prácticas de gestión necesarias para ser productivo ya existen. Las usan los países avanzados. Pero en los (países) en desarrollo no se adoptan. La razón es debilidad institucional, que permite a grupos de interés capturar las políticas para su propio beneficio".

Ante la evidencia, el economista se ha mostrado contrario a la propuesta de las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola: "Bajar horas a 40 no es solo eso, también es bajar sueldos y empleo. Porque encarecer el trabajo sube costo de producir, y para absorberlo, se sustituye por tecnología, suben menos los salarios y ofrecen sueldos menores a nuevos contratados. Salvo que haya subido la productividad".

Su arista más política

"De la discusión sobre reducción de horas de 45 a 40, me quedo con la necesidad de mejorar nuestra institucionalidad regulatoria. No es que no escuchen a los técnicos ni se basen en evidencia, es que no tenemos un sistema de evaluación ex ante estructurado y ex post independiente", publicó a principios de septiembre.

Respaldó abiertamente la postura del presidente del Banco Central, Mario Marcel una vez que advirtió sobre los mayores costos laborales y su nocivo efecto en el crecimiento e instó al Congreso a no obviar dicha evidencia.

De hecho, de manera poco habitual, respondió a la fundadora de la Encuesta CERC-Mori, Marta Lagos, quien criticó el actuar de Marcel, ya que a su juicio "se equivocó involucrando en la discusión de las 40 horas. Mostró que la institución que dirige no tiene total autonomía, que no se dedica solo a la política monetaria".

Ante ello, Bergoeing, respondió "por qué pedir análisis de evidencia para reformas (básico en buen sistema regulatorio); señalar q efecto esperado al encarecer mano de obra hoy no es igual que en 2005, cuando PIB potencial era 5% (hoy 3%); y medir mayor costo laboral x 3 reformas en discusión es perder autonomía?".

"Hay muchas razones por las que los tecnócratas no deben gobernar. Pero el diseño de las leyes que, desde la política, se decida impulsar, debe definirse usando la mejor evidencia científica disponible. Porque una ley mal diseñada puede provocar enorme daño social", publicó el 6 septiembre.