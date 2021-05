La despedida de Bernardo Larraín en su último consejo general al mando de la Sofofa

Laboral & Personas

El dirigente empresarial transmitió un último mensaje, invitando a las empresas a ser voces activas en el debate público.

El pasado miércoles, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, dirigió por última vez como presidente el consejo general del gremio, instancia en la que se tomó unos minutos para entregar una reflexión respecto al rol del gremio en los próximos dos años.

De manera telemática, Larraín invitó a más de 100 ejecutivos y empresarios a ser voces activas en los debates futuros.

"Son años muy relevantes los que vienen, el perímetro de la acción gremial probablemente va a tener que ser un poquito más amplio, porque finalmente no hay empresa sana, no hay economía sana, si es que no hay un marco institucional fuerte, legítimo, y creo que la principal evidencia del requerimiento de fortalecer, legitimar, modernizar nuestro marco institucional, es lo que hemos tenido estos días", comenzó señalando Larraín Matte, haciendo referencia a las diferencias políticas entre el Gobierno y el Congreso.

De acuerdo al líder empresarial, actualmente existen confusiones "de prerrogativas del Congreso al Ejecutivo, del Ejecutivo al Congreso, del Poder Judicial al Congreso, del Tribunal Constitucional ahora al Congreso. Ese marco general si no goza de legitimidad, si no es más fuerte, si no se moderniza más allá de los muchos riesgos que contiene el proceso constitucional, creo que esos riesgos se van amplificar mientras menos personas estén activas en ese proceso".

Para el aún dirigente gremial, el proceso constituyente que se avecina "no es monopolio de los integrantes de la convención, no es monopolio de los partidos políticos que respaldan a esos integrantes, es fundamental que en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito constitucional, en los temas en los cuales el aporte empresarial es pertinente, no en todos, pero es fundamental que estemos activos", sostuvo ante diversos empresarios y ejecutivo.

A modo de cierre, Larraín señaló que los países que inspiran son aquellos que cuentan con una sociedad civil, y sus diversos actores, activos en el debate público.

"Los países que admiramos son países que la sociedad civil, el mundo empresarial organizado se activan en la esfera de lo público. No es la fortaleza institucional en sí misma la que los diferencia, es la sociedad civil organizada, los organismos intermedios los que hacen la diferencia, y creo que Sofofa es fundamental que tenga un rol en eso".

Para el también vicepresidente de Colbún, es clave que el gremio siga avanzando en visibilizar lo que hace "en evolucionar como empresarios, en adoptar buenas prácticas, en enriquecer esa frontera de buenas prácticas empresariales, siempre. Por supuesto que esa es la mejor forma de validarnos en la esfera de lo público", sostuvo.

Larraín Matte dejará la presidencia del gremio de forma oficial el próximo 26 de mayo.