Larraín: “No se le puede cargar la mano a un gobierno, que está haciendo todo lo posible, con un parlamento sin mayoría”

Líder gremial pide escuchar a los técnicos en los debates legislativos, recalcando que todos los actores son responsables del debate público. En el tema climático, dice que es clave que el mundo empresarial se active.

El titular de la Sofofa, Bernardo Larraín, realizó un balance de lo que fue la reunión con el presidente Sebastián Piñera el pasado martes, instancia en la cual expresaron sus inquietudes como sector industrial. ¿Qué reflexiones destaca? Que todos los actores son responsables del proceso político, y que “en una cancha mala no hay ley buena que pueda salir”, por lo que cree clave la participación.

- Se habló de un cara a cara con el mandatario. ¿Como gremio qué transmitieron?

- Nuestra preocupación por el deterioro del proceso político, me refiero al proceso a través del cual el poder Ejecutivo interactúa con el Parlamento para sacar adelante los proyectos de ley. Hay un Congreso con muchas mociones, que claramente están dando cuenta de una menor preocupación por los análisis técnicos, la opinión de expertos, y también creemos que es importante sopesar la opinión de los agentes regulados, de las empresas. ¿Cómo hay que hacerlo? De forma transparente, a través de procesos normados, pero eso no está ocurriendo. Por eso, como Sofofa le presentamos al Presidente un listado de mociones parlamentarias donde cada una de ellas tiene un titular loable, pero que en sus contenidos se generan obstáculos que dificultan el crecimiento.

-¿Se marca un antes y un después en la relación con el gobierno?

- Más allá de la reunión específica, tiene que haber un punto de inflexión en el sentido de que el deterioro del proceso político, que es donde transcurre lo público, esa cancha donde se discuten y hacen nuestras leyes, es nuestro principal desafío.

No se le puede cargar la mano a un gobierno, que está haciendo todo lo posible, con un parlamento en el cual no tiene mayoría. Por lo tanto, es responsabilidad de la sociedad civil, de la academia, del mundo empresarial, activarnos en el debate y, por ejemplo, activarnos con la ciudadanía, porque también la ciudadanía es responsable en el sentido de que frente a sus legítimas inquietudes y demandas muchas veces se piden respuestas cortoplacistas y rápidas de la política.

Es muy importante que todos los actores que estamos en el debate público, no solamente emplacemos al gobierno y a la política, sino que también asumamos nuestra responsabilidad de mejorar esta cancha, porque en una cancha mala no hay ley buena que pueda salir.

- ¿Realizaron algún mea culpa de cómo han participado y han colaborado en algunos temas?

- En los más de dos años que llevamos en Sofofa hemos adoptado una actitud de transparencia, de disposición al escrutinio público y, por lo tanto, hemos tratado de marcar este sello.

Obviamente, esto no nos debe inhibir para emplazar en el buen sentido al gobierno, por ejemplo, cuando creemos que comete un error o que enfrenta equivocadamente una situación, como fue el caso de la reducción de la jornada laboral. Es legítimo estar siempre emplazando a la política, pero también tenemos que emplazarnos a nosotros mismos, porque no todo pasa por la política.

- ¿Se abordó el debate que generó la opinión de Fernando Barros sobre la COP25?

- No se abordó, pero sí se habló mucho de la COP25 y el desafío del cambio climático. En este tema, salvo voces muy aisladas, existe el consenso de que el desafío climático responde a un diagnóstico científico, y que requiere una fuerte activación del mundo empresarial.

Pero eso no quiere decir que no seamos conscientes de que en esta COP25 habrá voces, y muchas, que van a sostener que la única forma de enfrentar el cambio climático es sacrificando desarrollo (...) Por lo tanto, si algunos pretenden traer el discurso de que el cambio climático se enfrenta con menos desarrollo, la única forma es que desde el mundo empresarial estemos activos diciendo exactamente lo contrario, y no solo diciéndolo, sino que mostrando las acciones que están emprendiendo los distintos sectores de la economía chilena.

-¿Con qué ánimo quedan tras la reunión? ¿Esperan que se puedan considerar de mejor forma sus preocupaciones?

- Un Presidente de la República se compromete frente a todos los ciudadanos, no corresponde que lo haga frente a un actor como los empresarios, en una reunión donde básicamente el sentido es el inverso, que los empresarios le hagamos ver nuestra mirada.

Aquí lo que corresponde, es que el mundo empresarial siga activo en el debate público, explicando los fundamentos de nuestras posiciones frente a la ciudadanía.

Las empresas no tienen sentido en entornos estáticos, y ese es un interés que reconocemos, pero tenemos que explicarle a la gente cómo ese interés está completamente alineado con el suyo. Porque las personas también requieren un mundo dinámico, está en la esencia y en la naturaleza de las personas alcanzar nuevas cumbres, por lo tanto, una economía estática no la favorece.

Todas las veces que el Presidente nos convoque estaremos ahí y le expresaremos nuestra mirada. Pero no corresponde que nos responda con compromisos, porque los compromisos se los debe a todos los chilenos.