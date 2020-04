Las alternativas y requisitos que plantea la Ley de Protección de Empleo

Laboral & Personas

Iniciativa busca evitar los despidos en las compañías que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria.

Tras su publicación en el Diario Oficial, ayer entró en vigencia la llamada Ley de Protección del Empleo, la cual busca resguardar los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores en el complejo escenario económico que ha provocado el coronavirus en el país.

La norma permite que los trabajadores -manteniendo la relación laboral vigente con su empleador, pero sin recibir sueldo- puedan acceder a los beneficios del Seguro de Cesantía cuando los actos de la autoridad, como el establecimiento de cuarentenas obligatorias o cierres de empresa, impidan al trabajador prestar sus servicios.

De esta manera, se ofrecen tres alternativas para hacerlo:

Empresas a la espera del dictamen de la Dirección del Trabajo

Si bien ya se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley de Protección al Empleo, la mayoría de las empresas no han querido pronunciarse respecto a si se acogen o no a la legislación.

Según fuentes de la industria, las firmas estarían esperando el dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) para que se refiera a algunos puntos de la ley que no han quedado del todo claros. Una vez dispongan de este dictamen, estarían listos para resolver su posición. Principales tiendas del retail serían las más interesadas en que el texto se publique dentro de los próximos días.

De todos modos, algunas firmas se adelantaron y ya notificaron a sus trabajadores de la suspensión laboral. Este es el caso del Grupo Alsea, operador de Starbucks, Burger King, PF Chang's y Chili´s, quien contó a Diario Financiero que con la puesta en marcha de la ley "más que aliviar las pérdidas, estamos tomando medidas responsables para resguardar las fuentes de trabajo que hemos creado desde que operamos en Chile ya con más de 120 tiendas".

A esta misma resolución se sumó TurBus, la empresa de transporte terrestre. Y es que el pasado viernes señalaron su decisión de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, impactando a los 3.500 trabajadores de la empresa.

Más información en torno a la norma, en www.protecciondelempleo.cl