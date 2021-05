Las capacitaciones en el trabajo se hacen espacio en los tiempos de pandemia

Laboral & Personas

EY, Apiux y Adexus cuentan por qué no detuvieron sus programas de perfeccionamiento y los cambios que implementaron para concretarlos pese al distanciamiento.

Un boom de programas de perfeccionamiento digital caracterizó a un inédito 2020. De cuatro en 2019, saltaron a 168 en 2020, registrando 463.358 inscripciones, según los datos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Es que la crisis sanitaria producto del Covid-19 reivindicó al interior de las empresas la relevancia de mantener la preparación y estudios continuos del equipo. Algunas, incluso, adaptaron sus procesos de formación al teletrabajo.

“Sin duda, la pandemia nos puso en un escenario complejo, donde las reglas del juego cambiaron y nos exigieron adaptarnos a diferentes escenarios requiriendo desarrollar nuevas habilidades en nuestros profesionales”, sostiene José Luis Pons, gerente de Desarrollo de Personas de EY.

Desde la experiencia del ejecutivo, la comunicación, el trabajo colaborativo, el liderazgo virtual, la flexibilidad, la innovación y la capacidad de aprendizaje “se volvieron competencias críticas en el mercado”.

Y si bien siempre fueron importantes, destaca que en esta coyuntura se transformaron y pasaron a un siguiente nivel, exigiendo comportamientos y conductas diferentes a las que estaban acostumbrados.

La firma cuenta con un Centro de Excelencia y Desarrollo (EYU), un área especializada en el aprendizaje y formación de sus equipos, el cual desde el inicio de la pandemia ha estado preocupada de diversificar la oferta de entrenamiento con el propósito de entregar nuevos conocimientos y herramientas que puedan aprenderse desde la virtualidad.

En EY, además, cuentan con el programa “English Development Program” (EDP), una iniciativa que consiste en un equipo especializado en idiomas que busca, a través de profesores internos, promover día a día el aprendizaje del inglés para los profesionales de la auditora.

“Adaptamos nuestros programas y continuamos con la formación técnica y especializada que requieren nuestros profesionales” cuenta Pons.

Adicionalmente, elaboraron iniciativas de entrenamiento en Mindset Agile, Tecnologías de Microsoft, Design Thinking e, incluso, Astroinformática, donde -dice el ejecutivo- “la gente ha encontrado una forma más lúdica de aprender “Data Analytics”.

Sin embargo, poner en marcha estas iniciativas de capacitación no ha sido fácil. Para lograr su implementación de forma efectiva, Pons relata que tuvieron que cambiar la dinámica de trabajo.

De ahí que se optó por una serie de caminos, entre los que se cuentan acortar la duración de las experiencias de aprendizaje y evitar la fatiga virtual, priorizar los entrenamientos en las mañanas cuando las personas tienen mayor atención, incorporar pequeños breaks de descanso, implementar metodologías de aprendizaje con herramientas virtuales colaborativas, formar a nuestros facilitadores en metodologías virtuales.

Un imperativo para estar al día

Adexus, firma dedicada a diseñar soluciones de outsourcing de procesos de negocios, es otra de las empresas que ha optado por mantener los procesos de capacitación constante entre sus trabajadores.

Respecto a las razones que los motivaron, el gerente de Personas de la firma, Nicolás Compte, explica que uno de los pilares estratégicos de la compañía apunta “a generar un ecosistema de talentos, y la capacitación es parte fundamental, la base para lograr desarrollar, fidelizar y formar a los colaboradores”.

En concordancia con esta dinámica, tienen un programa de formación mixto, que considera capacitaciones con consultoras externas y docencia interna, que apuntan a cerrar brechas de la evaluación de desempeño y necesidades de los clientes.

En la actualidad, señala Compte, el plan tiene una modalidad cien por ciento virtual y va dirigido a colaboradores que están en Chile y Perú, con temáticas de gestión del cambio, herramientas colaborativas, innovación, tendencias tecnológicas, habilidades interpersonales, trabajo en equipo, gestión en pandemia, eficiencia, liderazgo, entre varias más.

Una motivación similar comparten en Apiux, empresa especialista en transformación digital basada en Cloud, desde donde señalaron que en el mundo tecnológico la capacitación es un imperativo.

“Como empresa de tecnología no podemos no capacitar a la gente, porque es una herramienta esencial de trabajo. Ni siquiera es una ventaja competitiva: si no lo hacemos, dejamos de estar en el juego”, expone la directora de Personas y Cultura en Apiux, Milagros Bonavia.

De acuerdo a la ejecutiva, el objetivo de la organización es que las personas contratadas mantengan o mejoren el nivel con el que llegan. “En esta industria, si no te capacitas te quedas obsoleto. Más que un beneficio, lo vemos como una herramienta necesaria”, agrega.