Las indicaciones que ingresó el Ejecutivo contemplan sumar al Pilar Solidario 148 mil personas que no reciben pensión hoy

Uno de los principales objetivos de la administración del presidente Sebastián Piñera es que ingresen nuevos actores a la administración de fondos de pensiones.

Como ya estaba anunciado, el Gobierno ingresó al proyecto previsional indicaciones para fortalecer el Pilar Solidario. El objetivo es que la cobertura de las pensiones solidarias pase de un 60% a un 80% de la población más pobre según el Instrumento Técnico de Focalización. Según las estimaciones del Ejecutivo, se espera que tanto el Aporte Previsional Solidario y la Pensión Básica Solidaria beneficien a 2,1 millones de personas en total, sumando a 148.000 personas que actualmente no reciben ninguna pensión y 340.000 que verán mejorar sus retiros.

Otra cobertura que el Gobierno planea ampliar con la indicación es la del Subsidio de Dependencia que establece la reforma previsional, pasando del 60% más pobre de los que puedan demostrar una dependencia funcional severa que se ideó originalmente al 80%.

Otros beneficios que también se ven mejorados son los del Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS). De acuerdo con lo enunciado por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, pasando el aporte de UF 2,5 a mensuales a UF 2,7 al mes para las pensiones de las mujeres que hayan cotizado diez años (ocho en transición). Además, habrá un aumento de garantía de pensión del PACS para afiliados que hayan cotizado durante 30 años, de UF 10,6 a UF 11,1 mensuales.

Uno de los principales objetivos de la administración del presidente Sebastián Piñera es que ingresen nuevos actores a la administración de fondos de pensiones. Es así que las indicaciones modifican la Ley de Cooperativas para cumplir con esa ambición. Por ejemplo, se establece que las cooperativas que quieran participar del negocio no pueden tener una personalidad jurídica con fines de lucro entre sus socios. También, se les permitirá repartir los excedentes entre las cuentas de sus afiliados.

Sobre la regulación a las AFP, las indicaciones no introducen muchas novedades respecto al proyecto que está en en el Congreso. Eso sí, señalan que habrá cambios en lo que concierne a los rezagos. Así, se traspasarán al Fondo de Ahorro Colectivo Solidario (FACS) los recursos que no hayan podido ser abonados a cuentas de capitalización individual por errores u omisiones en la identificación del respectivo trabajador y lo mismo ocurre en los casos que correspondan a afiliados fallecidos. Lo anterior, siempre y cuando no se haya detectado movimientos en los últimos cinco años.

Las nuevas propuestas del Ejecutivo también buscan fortalecer la entidad pública que se encargará de invertir las cotizaciones adicionales que estarán a cargo del empleador, la Agencia Técnica de Seguridad Social. Uno de los principales cambios en este sentido es el de fortalecer las atribuciones de este organismo respecto de régimen de inversiones, ya que se pretende que la Agencia proponga la a Superintendencia de Pensiones contenido esencial al respecto para que, posteriormente, el regulador emita régimen en base a esa propuesta. Anteriormente, antes solo se limitaba a pronunciarse sobre una propuesta de la de la Superintendencia.

Por último, las indicaciones también señalan que se quiere aumentar a 20 años plaz0 de reintegro de préstamo fiscal de UF 20 millones desde el FACS. Además, se busca eliminar reglas sobre los traspasos de fondos gestionados por las AFP.