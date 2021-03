Las motivaciones de ejecutivas que buscan ingresar al consejo de la Sofofa

Laboral & Personas

Alejandra Mehech, Macarena Navarrete y Loreto Silva son tres de las siete mujeres que -hasta ahora- compiten por ocupar un lugar en el consejo electivo de la Sociedad de Fomento Fabril. En conversación con DF relatan las razones tras sus candidaturas y los temas que les gustaría plantear al interior de la instancia gremial.

Navarrete: "Mi anhelo es que se logre una paridad

que tienda a buscar a las mejores personas y a las que más pueden aportar"

Incentivar que las empresas sigan siendo voces activas en los debates actuales, fue una de las principales motivaciones que tuvo Macarena Navarrete, socia principal de EY Chile, para postular por un cupo en el consejo general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

"Tradicionalmente, las asociaciones y las empresas solían estar muy calladas frente a los distintos desafíos que enfrentaba nuestro país y sobre la mejor manera de abordarlos. Desde hace un tiempo, ese paradigma está cambiando", sostiene.

- ¿Qué temas le gustaría instaurar en el gremio en caso de salir electa?

- Hay que poner a las personas en el centro de las preocupaciones, y siento que ese enfoque debería contribuir a reducir la conflictividad, y la visión clásica de empleados y compañías enfrentados, cada uno en un lado distinto de la mesa. Esto requiere de mucha dedicación, de atención a los detalles, de profundizar los esfuerzos de integración y participación. El cuidado de las personas no puede ser paternalista y depender de la mirada de unas pocas personas, por muy bien inspiradas que éstas sean. Sólo la participación y la inclusión hacen que el mensaje integrador sea creíble.

Es el momento en que tenemos que trabajar juntos entre los colaboradores y empleadores para lograr una comprensión compartida sobre el bienestar de las personas, las empresas y la comunidad.

- Las elecciones de Sofofa muestran que tendrán una fuerte participación femenina. ¿Cómo ve este fenómeno?

- Mi anhelo no es que se alcancen más mujeres que hombres en el consejo, sino que se logre una paridad que tienda a buscar a las mejores personas y a las que más pueden aportar, sin que el género sea un obstáculo, ni tampoco un mérito en sí mismo.

- El actual titular del gremio, Bernardo Larraín, hace un llamado a ser "un coro de voces" empresariales ¿cómo toma esta invitación?

- De forma muy positiva. Como sabemos en un coro hay diferentes tipos de voces, y eso es precisamente lo que permite la armonía característica de la música coral. Lo interesante es que la armonía no sólo resulta agradable, sino que esa integración es en sí un medio virtuoso capaz conseguir resultados que individualmente no son posibles. Necesitamos voces que hablen de los temas importantes que están ocurriendo en Chile, por ejemplo, voces al interior de la Sofofa que hablen de medio ambiente, huella de carbono, tecnología, ciberseguridad, inmigración, diversidad e inclusión, salud mental, etc.

- ¿Cuál debe ser el rol de un consejero gremial?

- El principal rol es traer nuevos temas a la mesa y además nuevas perspectivas para mirar temáticas antiguas y generar esa frescura que la organización gremial necesita para salir y mostrar la renovación que efectivamente se está produciendo en el empresariado.

Mehech: "Se puede hacer un aporte al desarrollo

del país, podemos hacer mejor empresa"

Alejandra Mehech, directora de Ultramar, tiene claros los temas que le gustaría posicionar al interior del consejo de Sofofa en caso de salir electa como consejera. La reactivación de la economía, el aporte del mundo empresarial al desarrollo del país y el fomento de las buenas prácticas empresariales, son algunos de los temas que cuenta le gustaría abordar como consejera.

- ¿Cuáles son sus motivaciones?

- Siendo honesta, nunca había imaginado que podía ser una opción. Pero el presidente de Ultramar -Richard Von Appen-, donde soy directora, está postulando a la presidencia y conversando con él, me entusiasmó con la alternativa de postular al gremio. Me comentó que desde Sofofa se puede hacer un aporte al desarrollo del país, podemos hacer mejor empresa, temas que a mi siempre me han motivado mucho. Mi principal motivación es el desarrollo del mundo de las empresas de manera potente, pero también con buenas prácticas para la construcción de una sociedad más desarrollada, sostenible e inclusiva.

- ¿Qué materias o preocupaciones le gustaría abordar en caso de salir electa como consejera?

- Hay varios. La necesidad de retomar la senda de crecimiento, visibilizar el aporte que realizan las empresas en el desarrollo del país, la sociedad y las personas que trabajan en ellas.

También me gustaría profundizar en la relación de las empresas con sus stakeholders, en particular sus empleados, el medioambiente y los territorios en los que realizan sus actividades, promoviendo, entre otros, la descentralización de la toma de decisiones para un mejor aporte a las comunidades locales y el impulso a la diversidad e inclusión al interior de las empresas.

- A la fecha, siete mujeres nuevas buscan sumarse al consejo ¿cómo ve esto?

- Me parece fantástico que más mujeres estén disponibles e interesadas en incorporarse a las actividades del mundo gremial (...) Es cierto que el avance es aún tímido pero en la medida que más mujeres se entusiasmen con esto, más mujeres, probablemente, también se animarán a continuar con el desarrollo de sus carreras profesionales.

- Chile está viviendo un contexto extraordinario ¿cuál debe ser el rol de Sofofa en tiempos como estos?

- Sofofa no es ajena al contexto que vive el país y, por lo tanto, debe ser un partícipe activo. Seguir aportando al crecimiento, la articulación de diálogos y caminos de encuentro, la colaboración público-privada para enfrentar desafíos sociales, entre otros, es el aporte que Sofofa, a través de sus asociados y sus capacidades empresariales, puede poner a disposición para la construcción de un Chile más desarrollado, sostenible e inclusivo.

Loreto Silva: "Se ha estigmatizado la actuación empresarial

en la sociedad chilena y hemos perdido de vista su tremendo aporte"

La abogada y directora de empresas Loreto Silva se refirió a su postulación al Consejo General de la Sofofa días antes de ser designada asesora presidencial de la macrozona sur tras la renuncia de Cristián Barras.

- ¿Qué le gustaría impulsar si es que llegara a la Sofofa?

- No me atrevería en esta etapa y siendo nueva en estas lides partir señalando que me gustaría impulsar, eso es algo que tiene que definirse en el colectivo de la Sofofa. Sí me gustaría aportar con mi conocimiento tanto de lo público como de lo privado y desde mi experiencia de abogada y mujer que ha ocupado cargos de alta dirección, con todos los desafíos que eso implica.

- ¿Cuál es el rol que les compete a las organizaciones gremiales, como la Sofofa, en esta etapa de definiciones en el país?

- Las organizaciones gremiales representan a una parte importante de la sociedad civil y, en ese rol y de cara a la discusión de cosas importantes para el futuro de desarrollo de nuestro país, su voz debe ser atendida y considerada. Y desde esa perspectiva me imagino que la Sofofa va a jugar un rol.

- ¿Las empresas son poco escuchadas?

- No quiero calificar las razones, pero en los últimos años se ha estigmatizado la actuación empresarial en la sociedad chilena y hemos perdido de vista su tremendo aporte. Lo mejor para el desarrollo de nuestro país ha sido en conjunto Estado y empresas. Siempre se puede mejorar esa forma de relacionarse, perfeccionar nuestro marco normativo, sancionar todo lo que sea incorrecto, pero el desarrollo es de la mano y, creo que eso lo hemos perdido de vista, y puede ser un gran obstáculo para el desarrollo de Chile que todos queremos.

-El tema de la inclusión se ha estado instalando en el debate, ¿qué importancia le asigna para el funcionamiento de las empresas?

- Para el desarrollo sostenible de las empresas es fundamental tener una diversidad de miradas con un objetivo común. Esto se ha profundizado en los últimos años y, especialmente como consecuencia de la pandemia (...) Yo he tenido experiencias positivas en ese ámbito. En ENAP por la incorporación y mirada representada de los trabajadores en el directorio, lo que nos permitió abordar crisis muy importantes en conjunto, y también en Barrick, donde la diversidad se da respecto de los representantes de los distintos territorios, lo que permite entender la cultura, tener una mayor vinculación con los lugares.