Las obligaciones laborales durante la cuarentena: ¿se puede o no ir a trabajar?

Ya son 25 las comunas de la Región Metropolitana en estado de cuarentena, y aún existen dudas respecto a qué ocurre con las obligaciones laborales. El Ministerio del Trabajo aclaró algunas materias.

En el corto plazo, al parecer, será prácticamente normal que existan comunas en cuarentena. A la fecha ya son 25 en la región Metropolitana, y si bien las autoridades se han desplegado para explicar sus alcances, en materia laboral las dudas persisten.

¿Si mi trabajo está en una zona con cuarentena debo ir? ¿Qué pasa con las trabajadoras de casa particular? ¿Pueden operar los delivery? ¿Qué ocurre con los conserjes y guardias? Estas son algunas de las dudas que el Ministerio del Trabajo aclaró a través de su portal, con la finalidad de aclarar las implicancias laborales de este estado.

¿Pueden los empleadores pueden bajar los sueldos por el estado de emergencia que se encuentra el país? Frente a esta consulta desde la cartera fueron claros: "Los empleadores no pueden rebajar unilateralmente los sueldos de su o sus trabajadores". Sin embargo, agrega la respuesta, nada impide que puedan acordar junto con sus trabajadores dicha rebaja, ya sea temporal o permanente en el tiempo.

¿Qué ocurre con las trabajadoras de casa particular? Respecto a esto, desde el ministerio aclararon que si en la casa en la que trabaja una asesora de casa particular hay una persona contagiada, la trabajadora estará facultada para interrumpir sus funciones y, de ser necesario, puede abandonar su lugar de trabajo mientras exista riesgo de contagio.

El ministerio, además, aclaró que en el caso de las trabajadoras casa particular puertas afuera, no deben concurrir a su trabajo en caso que esté ubicado en una comuna bajo cuarentena total. "En el caso de las puertas adentro, la asesora del hogar puede tomar la decisión de quedarse y hacer cuarentena, o bien, volver a su hogar. Lo importante es recordar que esta medida se mantendrá durante la vigencia de la cuarentena".

"Es importante señalar que en este caso prima la voluntad de la trabajadora. Si quiere quedarse en el domicilio del empleador porque vive ahí (puertas adentro) y no tiene otro lugar donde ir, podrá hacerlo. Si vive en el lugar y quiere salir y no entrar en cuarentena, puede hacerlo. La decisión es unilateral de la trabajadora de casa particular", explicó el ministerio.

¿Pueden los empleadores exigir a las asesoras del hogar que empiecen con la modalidad puertas adentro? "No, no pueden", aclararon desde el Mintrab, agregando que "cualquier cambio en las condiciones del contrato de trabajo deben ser acordado por el empleador y trabajador".

Cuarentena, trabajo y desplazamientos

Respecto a las zonas que se encuentran en cuarentena, la guía de preguntas y respuestas del Ministerio del Trabajo sostiene que podrán hacer ingreso a estas comunas los trabajadores de empresas que prestan servicios considerados como esenciales para mantener el abastecimiento, seguridad, emergencias, salud y de utilidad pública, y sin perjuicio de quienes puedan acceder por otros motivos, habiendo solicitado el salvoconducto respectivo.

¿Qué debe hacer una persona que estuvo con licencia médica y al concluir vuelve a su lugar de trabajo y éste cerró por la cuarentena y no recibió ninguna instrucción del empleador? Frente a este caso, desde el ministerio explicaron que "si a su vuelta al trabajo la empresa o establecimiento está cerrado por decisión de la autoridad, la relación laboral se entenderá suspendida mientras se mantenga el acto o declaración de la autoridad. Durante dicho periodo, el trabajador no estará obligado a prestar servicios y, en el evento de cumplir con el número de cotizaciones mínimas que establece la ley, podrá acceder a prestaciones con cargo al Seguro de Cesantía".

En el caso de los trabajadores de supermercados, almacenes, farmacias y otros similares ubicados en comunas en cuarentena, se entiende que son servicios esenciales y por ello "deberán continuar trabajando durante la vigencia del acto o declaración de autoridad".

No obstante, agregaron que "el Gobierno ha solicitado a estos empleadores que tomen todas las medidas de resguardo necesarias para proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores que deban continuar prestando servicios. Esto requiere, entre otras, que se les entreguen los elementos de seguridad y protección que el Ministerio de Salud ha señalado, se guarden las distancias que se requieren entre trabajadores, se fomente el lavado de manos, uso de alcohol gel y se mantengan las medidas de higiene de salud y seguridad que corresponden".

En el caso de las cuidadoras de adultos mayores, desde el Mintrab explicaron que son consideradas como servicios esenciales, y que por ende deben ir a trabajar, aunque sus puestos de trabajo se encuentren en zonas con cuarentena.

¿Los jardineros u otros trabajadores que presten servicios en casa de particulares, pueden ir a trabajar a comunas que estén en cuarentena? "No, no podrían. Lo anterior, salvo que se trate de trabajadores que prestan servicios calificados como esenciales (ejemplo: enfermeras o cuidadoras de ancianos) y deban seguir trabajando durante el acto o declaración de autoridad. Para poder desplazarse hacia comunas en cuarentena deberán transitar con el salvoconducto respectivo", agrega la guía.

En el caso de aquellas personas que viven en comunas que no están en cuarentena, pero que trabajan en una que sí lo está, la guía explica que si la empresa está declarada como esencial, la persona debe ir a prestar servicios y basta con que porte su credencial más su cédula de identidad para llegar a la comuna, para salir del territorio en cuarentena o volver al territorio en cuarentena.

Respecto a los delivery, la guía sostienen que sí pueden continuar trabajando.

Otra consulta recurrente, y en especial entre aquellas personas que viven en condominios o edificios, es si los conserjes deben continuar asistiendo a sus puestos de trabajo, aunque éstos queden en zonas con cuarentena.

De acuerdo a la guía del Ministerio "pueden ir a trabajar a dichas comunas. Esto, porque prestan servicios esenciales desde la perspectiva de la seguridad. Para poder desplazarse, deberán exhibir su contrato de trabajo o un certificado emitido por el edificio o condominio para el cual trabajen, más su cédula de identidad". Lo mismo aplicaría para los guardias.

Si un trabajador vive en una comuna que está en cuarentena y se queda en su casa, ¿puede ser despedido o ver descontados los días de cuarentena? Frente a esta consulta, desde el Mintrab explicaron que "el hecho que el trabajador resida en una comuna donde se ha decretado cuarentena total y que su trabajo no sea de aquellos considerados como esenciales según decisión de la autoridad, permitiría justificar la inasistencia al trabajo y, por tanto, no concurrirían los requisitos para que proceda la causal de despido por no concurrencia a sus labores sin causa justificada".

Sin embargo, si se desempeña en una firma que sea considerada como servicio esencial, desde el Mintrab explicaron que, en este caso, la cuarentena no justificaría en sí su inasistencia "quedando a criterio del empleador las medidas que adopte ante dicho evento, considerando las circunstancias caso a caso".

Además, agrega la guía, en ambos casos el no asistir a trabajar podría implicar descuentos en la remuneración del trabajador.

