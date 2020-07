Ley de Protección del Empleo: ya son 693 mil los trabajadores con contratos suspendidos

Laboral & Personas

En cuanto a las firmas que se han acogido a la medida, ya superan las 112 mil en total, de las cuales alrededor de 81 mil llegaron a un pacto de suspensión y 41 mil corresponden a un acto de autoridad.

A más de tres meses de que la Ley de Protección del Empleo haya entrado en vigencia, los trabajadores con contratos suspendidos siguen aumentando. Así reveló un nuevo balance realizado por la Superintendencia de Pensiones, el cual fue presentado hoy por el ministro (s) del Trabajo, Fernando Arab, en un seminario online organizado por HR Day en conjunto con Diario Financiero.

Hasta este domingo 19 de julio, las empresas que han solicitado acogerse a la legislación ya suman 112.117, lo que significa un aumento de 1.117 firmas desde los datos reportados hace una semana. Al desglosar el dato, 81.178 instituciones llegaron a un pacto de suspensión, mientras que 41.700 responden a un acto de autoridad.

Las más de 112 mil empresas representan un total de 782.695 solicitudes realizadas, sin embargo, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, no todas fueron aprobadas. Hasta la fecha, los trabajadores autorizados acogidos a la ley y cuyos contratos se han suspendido suman 693.139 -un aumento de 7.142 personas desde el último balance-.

En el detalle, de las solicitudes aprobadas, 365.040 peticiones alcanzaron un pacto de suspensión de contrato, mientras que 336.723 representan un acto de autoridad Covid-19.

El ministro (s) Arab explicó que con el transcurso de las semanas han disminuido los motivos administrativos por los cuales se rechazan las solicitudes, que cuando la ley comenzó a regir, llegaban al 75% de las declinaciones, y que en esta oportunidad son menos del 18%.

Casi un 40%, explicó, son rechazados por motivos de fondo, o sea porque el trabajador no cumple con los requisitos exigidos, y para el 42% la petición es negada porque el afiliado o la relación no está vigente.

En cuanto al tamaño de las empresas que han suspendido contratos, Arab destacó que el 77% de las firmas son microempresas -con menos de diez trabajadores-, o sea 86.576 instituciones.

Al considerar tanto a las micro como a las pequeñas firmas, el dato sube al 95% del total, ya que las pequeñas empresas que se han acogido a la ley son 19.897.

Las firmas medianas que han suspendido contratos son 3.653 -el 3,3% del total- por lo que al contemplar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme), las empresas acogidas corresponden al 98%.

Las grandes empresas que han utilizado la legislación son 1.264, lo que corresponde al 1,1% del total, con una variación respecto a la semana previa de 0,4%, el menor de todas las categorías.

¿Quiénes están trabajando menos?

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, a la fecha se han aprobado 39.174 peticiones, un 90% de las realizadas hasta el momento, lo que constituye una variación de 4,1% desde el 15 de julio.

Las solicitudes rechazadas son solo el 10%, o sea 4.342, de las que un 87,9% no fueron acogidas por motivos administrativos, mientras que el 6,5% no cumplieron los requisitos y para el 5,6% la persona no estaba afiliada o no hay relación vigente.