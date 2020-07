Lista para ser ley: Cámara despacha licencia preventiva que extiende posnatal

Laboral & Personas

Proyecto del Ejecutivo queda en condiciones para ser promulgado.

Listo para ser ley quedó el proyecto del Ejecutivo que establece beneficios para madres, padres o cuidadores de niños, y que crea una licencia preventiva de tres meses para quienes estén haciendo uso de su permiso de posnatal, luego de que -con una amplia mayoria- la Sala de la Cámara de Diputados aprobara y despachara la propuesta.

De esta forma, lista para su promulgación quedó la propuesta que entregaría cobertura a cerca de 850 mil niños.

Cabe señalar que el proyecto establece que las madres o padres que se encuentren haciendo uso del postnatal parental y cuyo permiso venza durante la situación de pandemia, podrán acceder a una licencia preventiva de 30 días, la cual será prorrogable por dos veces mientras dure el estado de excepción constitucional.

La propuesta también establece un fuero especial a cuidadores de menores, ya que los trabajadores que tengan a su cargo el cuidado personal de niños en edad preescolar y no puedan asistir al trabajo debido a que no tienen más opciones para el cuidado del hijo, no podrán ser desvinculados. No se podrá invocar la no concurrencia del trabajador sin causal justificada como motivo para terminar la relación contractual.

Otro eje central del proyecto dice relación con los padres que tengan a su cuidado niños nacidos a partir de 2013. Para este universo la propuesta legal establece que "tendrán derecho a solicitar la suspensión del contrato de trabajo, según lo establecido en la Ley de Protección del Empleo, y con ello podrán acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía".