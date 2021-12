Laboral & Personas

La iniciativa establece una cotización de cargo del empleador de 0,1% de la remuneración imponible de todos los trabajadores. Con estos recursos se creará un fondo que reembolsará al empleador el gasto parcial o total en matrícula y mensualidad.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Finalmente, ayer el Presidente Sebastián Piñera anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley para garantizar el acceso a sala cuna a los niños menores de dos años de madre y padres trabajadores.

La iniciativa -que se anunció ingresará prontamente al Congreso- establece una cotización de cargo del empleador de 0,1% de la remuneración imponible de todos los trabajadores, tanto hombres y mujeres. Esto irá de la mano con la creación del Fondo Solidario de Sala Cuna, el cual será administrado por la Tesorería General de la República, y que financiará la totalidad o parte del beneficio.

Lo que existe y lo que se cambia

Actualmente, el artículo 203 del Código del Trabajo establece que las empresas que tienen 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán otorgar el derecho a sala cuna a sus dependientes con hijos menores de dos años.

De acuerdo con la norma, el empleador puede dar cumplimiento a la obligación antes señalada a través de tres vías: creando y manteniendo una sala cuna anexa e independiente de los lugares de trabajo; construyendo o habilitando servicios comunes de sala cuna con otros establecimientos de la misma área geográfica; o pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento que haya designado el empleador para que la trabajadora lleve a sus hijos menores de dos años.

Según una minuta del ministerio del Trabajo, el nuevo proyecto que se ingresará mantiene la obligación de proveer sala cuna por parte del empleador. Sin embargo, el Estado le reembolsará el gasto en matrícula y mensualidad por cada trabajador que tenga derecho a sala cuna, pero ello dependerá del tamaño de la empresa.

Así, en el caso de que se trate de una empresa grande, el reembolso será de 2,89 UTM (cerca de $ 156.000), que se entregará de forma semestral por cada trabajadora o trabajador beneficiado.

Si es una mediana, será de 4,05 UTM (unos $ 219.000) y se otorgará de forma trimestral; y, en el caso de una pequeña, el aporte será de 5,79 UTM (aprox. $ 313.000) que se pagará de forma bimestral, y lo mismo será para una microempresa o trabajador independiente, pero con un pago mensual.

Los beneficiarios de la propuesta serán los hijos menores de dos años de madres trabajadoras dependientes del sector privado, independientes y de casa particular.

También serán favorecidos los hijos menores de dos años del trabajador que tenga por sentencia judicial el cuidado personal del niño, por ejemplo, el padre o el abuelo.

"Este fondo va a contribuir al financiamiento total o parcial del costo de sala cuna que hoy es de cargo de los empleadores, y que va a beneficiar a todos los niños y niñas entre seis meses y dos años", dijo Piñera.

El proyecto que ingresará también contempla crear un Registro Nacional de Cuidadores, el cual se espera que en el futuro permita la creación de un sistema mixto de cuidado, que compatibilice el sistema institucional vigente, con uno local y de barrio.

Cambio de fórmula

Con la presentación de esta nueva iniciativa legislativa, el Ejecutivo renuncia, por completo, a retomar el proyecto de sala cuna universal que se presentó en agosto de 2018, cuando el ministro del Trabajo era Nicolás Monckeberg.

Si bien durante este tiempo el Gobierno reiteró en más de una oportunidad que la propuesta legislativa de sala cuna universal era prioritaria, el proyecto no logró superar el primer trámite legislativo en el Senado.

De hecho, y pese a los intentos de la administración Piñera por agilizar su trámite, desde mayo de 2020 no se ha movido de la comisión de Hacienda de la citada Corporación.

Este primer proyecto, establecía un subsidio de 5,15 UTM (Unidad Tributaria Mensual) por hijo.

Este costo sería de cargo a los empleadores, los que deberían pagar por cada trabajador una cotización adicional de 0,1%, que luego se planteaba aumentar a 0,4%.

Este subsidio sería igual para todas las madres trabajadoras. Sin embargo, la fórmula no logró convencer a los parlamentarios.

Respecto a la decisión del Gobierno de presentar una nueva propuesta legislativa, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, recalcó que lo que se apunta con la nueva fórmula, es terminar de manera efectiva con la discriminación que sufren aquellas trabajadoras que no están en una empresa con más de 20 mujeres.

"Entonces, se protege a la mujer que trabaja en la pequeña y microempresa, de forma más amplia que quienes lo hacen en empresas más grandes", dijo Melero.

Subsidio Protege se extiende

En un breve punto de prensa realizado en el Congreso, el mandatario también anunció la extensión del subsidio Protege.

Este beneficio, que consiste en $ 200 mil, se otorga al trabajador que tenga el cuidado personal niñas y niños menores de dos años y que no tiene garantizado el derecho a sala cuna por parte del empleador.

Este aporte se estableció hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado hoy, se podrá postular hasta marzo próximo.