Los ejes del nuevo proyecto que busca garantizar el acceso a sala cuna

Laboral & Personas

La iniciativa establece una cotización de cargo del empleador de 0,1% de la remuneración imponible de todos los trabajadores y la creación de un Fondo de Sala Cuna, el cual reembolsará al empleador el gasto en matrícula y mensualidad.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Finalmente, este jueves el Presidente Sebastián Piñera anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley para garantizar el acceso a sala cuna a los niños menores de dos años de madre y padres trabajadores.

Según se anunció hoy, el nuevo proyecto que ingresará al Congreso establece una cotización de cargo del empleador de 0,1% de la remuneración imponible de todos los trabajadores, tanto hombres y mujeres. Esto irá de la mano con la creación del Fondo Solidario de Sala Cuna, el cual será administrado por la Tesorería General de la República.

Los beneficiarios de la propuesta serán los hijos menores de dos años de madres trabajadoras dependientes del sector privado, independientes y de casa particular. Además, también podrán ser beneficiarios los hijos menores de dos años del trabajador que tenga por sentencia judicial el cuidado personal del niño (por ejemplo, el padre o el abuelo).

Según precisa una minuta del Ministerio del Trabajo, el empleador continúa teniendo la obligación de proveer sala cuna. Sin embargo, el Estado reembolsará al empleador el gasto en matrícula y mensualidad por cada trabajador que tenga derecho a sala cuna, pero dicho reembolso dependerá del tamaño de la empresa.

"Este fondo va a contribuir al financiamiento total o parcial del costo de sala cuna que hoy es de cargo de los empleadores, y que va a beneficiar a todos los niños y niñas entre seis meses y dos años", dijo Piñera.

Así, en el caso de que se trate de una empresa grande, el reembolso será de 2,89 UTM (cerca de $156.000), que se entregarán de forma semestral por cada trabajadora o trabajador beneficiado. Si es una mediana empresa, el monto reembolsado será de 4,05 UTM (aprox $219.000) y se otorgarán de forma trimestral. Si se trata de una pequeña empresa, el aporte será de 5,79 UTM (aprox. $313.000) que se pagarán de forma bimestral, y si es una microempresa o trabajador independiente, el aporte será también de 5,79 UTM pero que se pagarán de forma mensual.

Extensión subsidio Protege

En un breve punto de prensa, el mandatario también anunció la extensión del subsidio Protege, el cual se trata de un beneficio que otorga para el cuidado de niñas y niños menores de dos años un aporte de $200.000 que se entrega al trabajador que tenga el cuidado personal del menor y que no tenga garantizado el derecho a sala cuna por parte del empleador.

Este beneficio se estableció hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado hoy, se podrá postular hasta marzo de 2022.