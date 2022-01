Los planes de Women in Finance en Chile, Perú y Colombia para este año

Laboral & Personas

La entidad, que opera en forma coordinada en los tres países, busca que más mujeres se inserten en el mercado laboral financiero, sector al que hoy muy pocas postulan.

El objetivo de Women in Finance es simple, pero ambicioso: que cada vez más mujeres trabajen en el sector financiero y que más profesionales y recién egresadas se entusiasmen con este rubro. La meta es sobre todo desafiante en la banca de inversión y las finanzas corporativas.

En 2019, en Goldman Sachs abrieron un concurso para contratar analista. Llegaron 100 postulaciones y menos del 15% fue de mujeres. Allí estaban en ese momento Isabella González y Rocío Larraguibel. Se dieron cuenta de que había un problema y decidieron fundar una entidad que aportara en la solución.

"Las mujeres no sólo no están en la industria, tampoco están postulando. No la conocen, no la entienden, piensan que no están capacitadas; hay distintos motivos", explica Carolina Novoa, una de las profesionales que participa en Women in Finance y que actualmente es directora de social media en Chile de la organización.

En Perú existía una asociación que también se llamaba Women in Finance y que apuntaba a lo mismo. En 2020 se fusionaron y comenzaron a trabajar los programas en conjunto. Después se sumó Colombia, ya en 2021.

Tienen tres programas en marcha:

- Mentorías, que está liderado por María José Valdivia. Partieron en Perú, pero se expandieron rápidamente en Chile, donde el año pasado ya lograron tener 30 mentoras con sus respectivas mentees. "Les pedimos a mentores y mentees rellenar un formulario y hacemos un match. Por ejemplo, si una persona joven quiere viajar o tener un hijo y no sabe si eso puede afectar su pega, y justo hay una mentora, que trabaja en una mesa de dinero y es mamá, entonces las juntamos. Es un programa que nos gusta mucho, porque creemos que genera más lazos dentro de la industria financiera", explica Novoa.

- Charlas. La idea es unir universitarias que quizá no han pensado en entrar a este sector con profesionales que están en él, básicamente para explicarles de qué se trata. Por ahora, lo han hecho en la UC, la U de los Andes y la UAI.

- El tercer proyecto es un portal de ofertas laborales, que partió el año pasado y que lideran María José Valdivia y María Ignacia de la Plaza Reyes. Han logrado 30 empleos publicados y más de 200 personas postuladas.

Otro trabajo relevante, aunque no es un programa propiamente tal, es la producción de contenido y manejo de redes sociales, lo que se hace en forma coordinada para los tres países.

"Estamos constantemente buscando material, viendo qué publicar, cómo publicarlo o monitoreando data", relata Carolina. En el contenido que preparan se cuentan, por ejemplo, una "cita semanal" de mujeres que inspiren, no necesariamente de finanzas; la "financiera del mes", que eligen en los tres países y con la que hacen un post con un par de preguntas; el "topic week", que es un explicativo de conceptos financieros y otro de conocimiento más general.

"Hicimos también un tipo diccionario de la A a la Z con palabras técnicas que uno escucharía en una reunión, y que entiende la mitad. Y ahora viene uno de investment banking", adelanta.

Para 2022, los planes son profundizar –"y ojalá duplicar"- el programa de mentorías, para lo que básicamente necesitan conseguir más mentoras; ampliar las universidades donde imparten charlas y empezar a experimentar con modalidades presenciales, aunque hasta ahora, dice, les ha ido muy bien con el formato online; y continuar con el portal, que es la iniciativa más reciente en la que han incursionado. Los proyectos nuevos son liderados por Camila Ramírez.

Otros proyectos que tienen en marcha son:

- Mujeres en Fintech. Charla con Women in Fintech para conversar con personas que trabajan en fintech de finanzas.

- Concurso de M&A, donde podrán participar de todas las universidades y habrá un panel de jueces que hoy trabajan en banca de inversión. Este poroyecto busca darles una visión de lo que podría ser trabajar en esta industria y conocer a gente que ya trabaja en ella.

- Finance Talk. Un mini "coffee talk" entre alguien senior y seis juniors para intercambiar experiencias. Se harán cada uno o dos meses con distintas speakers.

Respecto de Mujeres en Finanzas, que es una organización que tiene un objetivo similar, Carolina Novoa contó que sí han hablado, pero que en realidad apuntan en direcciones que se complementan, sobre todo porque tienen nichos etarios distintos, y por eso decidieron seguir caminos separados. "Sí hemos visto la posibilidad de hacer alianzas en algunas cosas específicas", añade.