Mayores aportes a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad: los ejes de los subsidios a la contratación que anunció hoy el gobierno

En una ceremonia en La Moneda, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer el programa, cuya postulación comienza mañana y hasta el 31 de marzo.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.

Hoy, tras varias semanas de espera, el presidente Sebastián Piñera, anunció el esperado plan de subsidios al empleo, el cual tiene como objetivo incentivar el regreso y mantención de trabajadores suspendidos conforme a la Ley de protección del empleo (LPE) y, al mismo tiempo, fomentar la contratación de nuevos trabajadores.

El anuncio fue realizado por el Mandatario en una ceremonia en la que participaron los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; del Trabajo, María José Zaldívar; y de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

¿Cuáles son las características de los subsidios? ¿Qué monto entregarán? ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas? A continuación los detalles:

Subsidios

En primer lugar, se tratará de dos subsidios.

El primero se llama "Subsidio al Regreso", el cual consiste en un beneficio equivalente a $ 160.000 mensual por trabajador, que se le otorgará a la empresa beneficiaria por hasta seis meses respecto de trabajadores postulados que, habiendo estado suspendidos en virtud de la LPE, son reincorporados a sus funciones.

El segundo, denominado "Subsidio a la Contratación", dará un pago equivalente al 50% de la remuneración mensual bruta del nuevo trabajador, con tope de $250.000 mensuales, que se le otorga a la empresa beneficiaria también por hasta seis meses por cada contratación adicional que realice, incrementando así el tamaño de su planilla de trabajadores contratados, con respecto a julio de 2020.

Atención, en esta última herramienta, además, se contempla que si el trabajador contratado es mujer; mayor de 18 y menor de 24 años; o tiene alguna discapacidad; el monto del subsidio se incrementa al 60% de la renta mensual bruta, con tope de $270.000 mensuales.

Requisitos

Para acceder a estas herramientas, se deberán cumplir una serie de exigencias.

Así, las empresas que quieran postular al "subsidio de regreso" deberán haber experimentado una caída en sus ventas o ingresos brutos de -al menos- el 20% en el cuatrimestre abril-julio de 2020, respecto del mismo cuatrimestre de 2019.

Además, se debe tratar de empresas contribuyentes de impuesto de Primera Categoría (incluidas todas las empresas del régimen Pyme, las empresas en renta presunta, las empresas individuales, etc.) o de pequeños contribuyentes conforme al artículo 22 de la de la Ley sobre Impuesto a la Renta (pequeños comerciantes, artesanos, suplementeros, entre otros).

En línea con esto, los trabajadores también deberán cumplir con una serie de requisitos, entre ellos: ser mayores de 18 años y tener una renta bruta mensual que no supere tres ingresos mínimos mensuales ($ 961.500).

Pero no es lo único: para postular a este subsidio de regreso también es requisito haber estado acogido a la suspensión de los efectos del contrato de la LPE, pero bajo las siguientes reglas:

a) Que la suspensión se haya producido por un acto o declaración de autoridad, y debe haber estado vigente al menos un día entre el 25 de agosto y 25 de septiembre de 2020.

b) Si la suspensión se produjo por un pacto entre las partes, debe haber estado vigente al 25 de septiembre de 2020.

En el caso de los subsidios a la contratación, las empresas que podrán postular serán aquellas que busquen agrandar su nómina de trabajadores con contrato vigente respecto de la planilla que tenían a julio 2020. "Se entregarán tantos subsidios como trabajadores se contraten y sean postulados con éxito, por sobre la mencionada planilla", dice una minuta sobre el tema.

Además, se debe tratar de empresas de la Primera Categoría (incluidas todas las empresas del régimen Pyme, las empresas en renta presunta, las empresas individuales, etc.) o de pequeños contribuyentes conforme al artículo 22 de la de la Ley sobre Impuesto a la Renta (pequeños comerciantes, artesanos, suplementeros, entre otros).

Los trabajadores que postularán, además, deberán ser mayores de 18 años; su renta mensual bruta no puede exceder los $ 961.500, y además no pueden haber trabajado en una empresa que sea parte del mismo grupo empresarial de la empresa beneficiaria con posterioridad al 25 de septiembre de 2020.

¿Y las grandes empresas?

Respecto de las empresas de más de 200 trabajadores, los subsidios anunciados contemplan unas reglas especiales.

Así, ambos subsidios anunciados contemplan que si estas empresas estan acogidas a alguno de estos subsidios, no podrán repartir utilidades por sobre el porcentaje mínimo legal de 30% durante el ejercicio comercial en que recibe bonificaciones. De hacerlo, deberán reintegrar los montos percibidos.

En el caso del subsidio al regreso: las grandes empresas deben mantener la afectación económica que les permitió acceder al beneficio, lo que Sence revisará a cada 3 meses desde su primera postulación al subsidio. "Si no la mantiene, se les terminarán las restantes bonificaciones".

Respecto al subsidio a la contratación: se estableció que junto con contratar trabajadores adicionales con respecto a su planilla de julio de 2020, las grandes empresas deberán mantener -al menos- el 80% de los mismos trabajadores que integraron su planilla en el mes de su primera postulación al subsidio.

Fechas clave

Según explicaron en la actividad, los subsidios tendrán tres fases: postulación; concesión; y pago.

Así, las empresas podrán comenzar a postular al subsidio para el regreso a partir de este 28 de septiembre y al subsidio de contratación desde el 29 de septiembre. La fecha límite de postulación para smbos instrumentos es el 31 de marzo de 2021. Las postulaciones se realizarán en la siguiente página web.

Sence concederá los beneficios a la empresa postulante cuando constate que cumple con los requisitos y condiciones exigibles.

En línea con esto, los pagos del beneficio -también a cargo de Sence- se realizarán, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a verificar que cumplen con los requisitos. "Los pagos de los meses sucesivos se realizarán los últimos 5 días hábiles de cada mes".