Mayoría del Panel UC estima que el Gobierno validó el uso de ahorros previsionales para emergencias

El académico de la Escuela de Gobierno UC, Rodrigo Valdés, advierte que la mayor parte del grupo ve el riesgo de que se normalicen los retiros.

Si bien la semana pasada el Gobierno ganó una batalla política en el Senado -tras la aprobación de su propuesta de retiro de ahorros previsionales-, aún no puede cantar victoria, ya que el proyecto inicia hoy su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

Cualquiera sea el resultado -que se asume a favor-, el proyecto marca un punto de inflexión en esta materia, ya que el Ejecutivo siempre se declaró en contra.

En este escenario, el Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC) lanzó la siguiente afirmación para ser evaluada por sus integrantes: “Al presentar su propia propuesta de retiro de fondos previsionales, el Gobierno valida el uso de estos recursos para enfrentar emergencias”.

Ante la consulta, un 54% de las 40 respuestas del grupo -que reúne a economistas y no economistas de distintas sensabilidades políticas- declaró estar “de acuerdo” y un 26% “muy de acuerdo”, sumando un apoyo de 80%.

En la otra vereda de la medición realizada en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero, un 6% discrepó de lo planteado.

Al analizar por grado de acuerdo (donde 1 es “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”), entre quienes se declaran de centroderecha la sacó 3,9 puntos, frente a 4,1 de la centroizquierda.

Similares resultados se observaron por disciplina: los economistas ponderaron 3,8 unidades, mientras que los no son economistas marcaron 4,2 puntos.

Lo mismo ocurrió en la variable de género, donde los hombres tuvieron 3,9 puntos, en tanto, las mujeres anotaron un puntaje de 4,1.

Por edad, los mayores registaron 3,8 puntos y las personas de menor edad marcaron 4,2.

El riesgo de normalizar el retiro

Tras analizar los resultados, el académico de la Escuela de Gobierno UC y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, advierte que la sensación predominante apunta que el retiro podría ser un tema que se repetirá.

“La mayoría piensa que hay un riesgo implícito en lo que se ha hecho, en términos de normalizar usar fondos previsionales para fines que no son previsionales”, sostiene.

Puesto de otra forma, agrega, este segmento de los panelistas ve que detrás de este movimiento (segundo retiro del 10% del Gobierno) “hay un efecto colateral bien relevante, de normalizar algo que para muchos no es normalizable”.

Al ser consultado sobre si los rescates de los ahorros deberían institucionalizarse, Valdés responde que no tiene claro cómo se efectuaría, pero que habría riesgos. “No sabemos si esto va a facilitar o dificultar nuevos retiros.Cuando uno habla de institucionalizar es poner reglas de cuando se saca la plata, pero eso sería normalizar aún más los distintos usos de los fondos previsionales”.

Respecto a si la acción del Gobierno logrará frenar las propuestas de nuevos rescates, el economista expone que habrá que esperar para ver qué sucede más adelante.

Sobre cómo conversa esto con la reforma previsional -que lleva once meses entrampada en el Senado-, Valdés enfatiza en que es aún más urgente ponerse de acuerdo en qué tipo de sistema se tendrá. “Lo que no podemos hacer, es no tener ninguno, que es el camino que estamos empezando a transitar”, alerta.