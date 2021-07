Laboral & Personas

De la mano de Sence y la iniciativa Talento Digital para Chile, tres personas cuentan cómo la capacitación en herramientas informáticas les permitió adaptarse al nuevo escenario provocado por la pandemia.

Un giro en 180º en sus trayectorias laborales fue el que dieron Armando Burdiles, Pedro Cid y Nathalie Rodríguez, tres personas que vieron en el programa "Reiníciate en Digital" de Talento Digital para Chile y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), una oportunidad para reinsertarse formalmente en el mercado laboral, de la mano de la programación.

La iniciativa, según explica el subdirector de Sence, Ricardo Ruiz, busca dar respuesta a la aceleración digital, capacitando a personas desempleadas en áreas que están siendo demandadas por las empresas.

"Es un programa único, en el que los cursos se crearon y se prepararon en conjunto con las empresas, pensando en los perfiles que ellas están necesitando en las áreas digitales. Una alianza público-privada que, sin duda, se traducirá en más y mejores empleos para quienes accedan a estos cursos", dice.

Sus palabras son complementadas por Jeannette Escudero, directora ejecutiva de Talento Digital para Chile, quien agrega que la iniciativa es "una alternativa a la educación digital tradicional, con programas de entrenamiento cortos e intensivos y donde los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para insertarse laboralmente de manera exitosa".

Del diseño al mundo digital

Nathalie Rodríguez es colombiana y llegó hace ocho años a Chile para realizar un magíster en Diseño Avanzado en la Universidad Católica. Según relata, tras completar sus estudios se dedicó a trabajar en el rubro del turismo.

"No me relacionaba en nada con lo digital. Participé en distintos proyectos, pero siempre desde el diseño, capacitando a empresarios turísticos, como consultora, asesorando en el diseño de experiencias, ese tipo de cosas", relata.

Su primer acercamiento al mundo digital fue gracias a su hermano, y en ese entonces no pensó que dicha experiencia le cambiaría su trayectoria profesional. "Él estaba diseñando una aplicación, esa fue la primera vez que me acerqué a este mundo, antes de eso no tenía relación con las cosas que estaba haciendo, pero ahí comenzó mi interés", comenta.

El paso definitivo al mundo digital lo dio a raíz del estallido social y la pandemia. "Muchos proyectos turísticos en los que participaba se cayeron, eso me dejó sin trabajo", dice Rodríguez.

Sin embargo dicho escenario no la desanimó y comenzó a revisar los diversos cursos que ofrecía Sence, hasta que logró ingresar al programa Talento Digital, transformándose en alumna del Bootcamp -programa intensivo- de Diseño UX/UI (diseño de interfaz de usuario).

"Postulé dos veces, porque la primera vez no quedé. El paso por ese programa fue una gran ayuda, me dio herramientas que no tenía, y ahora me dedico a esto", cuenta Rodríguez, quien ahora se desempeña en Colombia como product designer en Multiplica, una consultora experta en el diseño de experiencias.

Reencontrándose con la vocación

Pedro Cid es otro exalumno del programa de Sence, quien a diferencia de Rodríguez sí tenía cierta afinidad con el mundo de la programación. Sin embargo, por diversas razones, debió dejar ese mundo y buscar otra área para hacer carrera: la gastronomía.

"Antes de dedicarme a la gastronomía estuve unos años estudiando informática. Pero tuve que dejar la carrera en 2013, alcancé a estudiar tres años. Soy de la sexta región, y en ese entonces me tuve que ir a estudiar a Concepción, y por problemas monetarios tuve que dejar esa carrera y devolverme a mi región", cuenta.

Como no pudo estudiar lo que le gustaba, optó por su segunda preferencia: el mundo gastronómico. A raíz de esto, estuvo años dedicándose a la pastelería en diversos hoteles, hasta que quedó sin trabajo.

"Quedé sin pega meses previos al estallido social, y ya después con la pandemia se hizo imposible volver", relata. El difícil contexto económico de su rubro lo impulsó a volver a mirar la programación como alternativa para tener ingresos.

"En abril de 2020 postulé al programa. En ese momento pensé que tenía que apostar por algo, no podía seguir así, haciendo nada", dice. Mientras esperaba los resultados de su postulación, se preparó con lo que pudo en temas informáticos, hasta que ingresó formalmente al curso.

Cid, actualmente, es egresado del bootcamp Fullstack Python y hoy se desempeña como software development analyst en Mercado Libre. "Hay que lanzarse a la piscina y atreverse", comenta.

De profesor a programador

Como un profesor desencantado con su profesión. Así se describe Armando Burdiles, egresado del programa de Talento Digital de Sence, quien gracias a esta iniciativa logró darle un giro en 180º a su trayectoria profesional.

Armando estudió Pedagogía en Educación Física, e incluso se recibió con distinción máxima de su carrera. Pero por diversas razones, no conectó con su profesión. Por sus buenas calificaciones, se le dio la posibilidad de estudiar informática y para financiar sus estudios se puso a trabajar como empaque en un supermercado.

En este contexto, Armando supo del programa de Talento Digital y sin pensarlo dos veces postuló. "Fui el peor alumno de todos", relata, sincerando que la reconversión no fue fácil.

"Fueron seis meses para aprender programación, fue un cambio de mundo, me dolía la cabeza, pero cada día me maravillaba de las cosas que podía hacer, y las herramientas que iba adquiriendo", cuenta.

Tras varios esfuerzos y la ayuda de sus compañeros, Armando logró egresar del Bootcamp de Desarrollo Full Stack Java del programa, y actualmente se desempeña como programador en Edutecno, y también trabaja de manera freelance para Atlas Talent Agency, una agencia estadounidense.

"Cualquiera puede aprender programación, es cosa de atreverse y ponerle ganas", relata.

Las cifras

Según Sence, el programa cuenta con más de 1.500 egresados y 3.000 personas cursando estudios. De esta última cifra, el 75% está dentro del 60% más vulnerable de la población. En cuanto a género, el 41% de los alumnos son mujeres, en un contexto donde la participación en carreras TI en la educación tradicional alcanza el 15%.

Para conocer más del programa, haga click aquí