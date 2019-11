Mesa laboral de gobierno se divide en tres áreas y confirma diciembre para entrega de conclusiones

Laboral & Personas

El coordinador de la mesa para reducir la jornada laboral creada por el Gobierno, Francisco Gallego, informó que pese a la compleja situación que ha vivido el país en las últimas semanas, el grupo que integran académicos y economistas de diversos sectores, sigue trabajando para tener listas sus conclusiones en diciembre.

Gallego explicó que "la mesa ha seguido trabajando con una serie de tareas. Hemos tenido reuniones semanales de todo el grupo, hay tres comités funcionando en temas específicos, hemos recibido aportes de personas del mundo académico, público y del mundo laboral. También organizaciones internacionales".

Detalló que los tres comités son: Normativo, cuyo coordinador es el ex director de la DT Marcelo Albornoz; Evidencia comparada, cuyo encargado es el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; y Calidad de Vida, a cargo del psiquiatra Ricardo Capponi.

El coordinador del grupo indicó que hasta el momento "ha sido una gran experiencia de conversación desde las diferencias que tenemos y poder avanzar en ayudar a informar la discusión legislativa".

Consultado por las primeras ideas recibidas y las instituciones recibidas dijo que "estamos en el medio de las reuniones y recepción de documentos, por lo mismo, prefiero no dar detalles porque si nombro a quienes ya dieron feedback van a faltar quienes todavía no van y se pueden sentir".

El pasado 8 de octubre el Presidente, Sebastián Piñera, lanzó la denominada mesa técnica por jornada laboral que integran, entre otros, Andrea Repetto, economista; Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda; Rodrigo Vergara, economista, ex presidente del Banco Central; Fernando Coloma, economista, exsuperintendente de Valores y Seguros; José de Gregorio, decano Facultad de Economía Universidad de Chile, ex presidente Banco Central, Osvaldo Andrade, ex ministro de Trabajo; entre otros.