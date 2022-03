Ministra del Trabajo presenta hoja de ruta y asegura diálogo tripartito para proyectos de ley

Laboral & Personas

En su primera exposición en el Congreso, recalcó que la reducción de la jornada como el alza del salario mínimo será gradual.

Una exposición de poco más de 40 minutos realizó ayer la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ante los integrantes de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados.

Como parte de la agenda legislativa de la cartera en materia laboral, la secretaria de Estado reiteró que uno de los objetivos clave es la recuperación del empleo, particularmente del femenino que se vio afectado por la crisis sanitaria.

En este plano, Jara subrayó la importancia de avanzar en distintas acciones, como un sistema nacional de cuidados.

Antes de entrar en el detalle de los proyectos emblemáticos, recalcó que en la elaboración y discusión de cada propuesta el diálogo tripartito será clave. “Este va a ser un ejercicio en el que tendremos encuentros y desencuentros, pero le hará bien al país, nos va a permitir que las reformas se puedan consolidar”, dijo Jara.

Así, informó a la comisión que diversas carteras están trabajando en coordinación para presentar prontamente “La recuperación económica inclusiva”, el primer paquete de medidas del actual gobierno cuya finalidad es impulsar la recuperación del mercado laboral.

¿Quiénes serán los beneficiados? Según precisó la ministra, se priorizará a los sectores, regiones y grupos más rezagados de la economía.

“Estamos atendiendo aquellos que requieren un mayor apoyo, mujeres, jóvenes y personas mayores de 55 años. Trabajadoras de casa particular, su inserción tiene un efecto multiplicador”, comentó Jara.

Diálogo acotado

Respecto a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la autoridad reiteró que la propuesta impactará positivamente en el mercado laboral, y aseguró que se implementará con la gradualidad necesaria para evitat efectos negativos.

Ya en el terreno del salario mínimo, insistió en que el compromiso es incrementarlo hasta llegar a $ 500 mil al final del mandato.

En su presentación, Jara también señaló que en los ejes programáticos del gobierno está contemplado avanzar en una posible regulación del trabajo sexual. “Hay que conversar y ver cómo avanzamos en una regulación”, dijo.

En materia de pensiones, la ministra sostuvo que buscarán llegar a un proyecto que sea elaborado con la participación de los actores del mercado laboral. Sin embargo, recalcó que los periodos para las conversaciones serán acotados. “El diálogo no puede eternizarse. No podemos entramparnos, no puede pasar lo mismo que ha pasado antes”, expresó.