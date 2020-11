Ministra Zaldívar defiende el proyecto: “A algunos no hemos podido llegar, esta era la única alternativa”

Laboral & Personas

Sobre la reforma previsional, la titular del Trabajo admite que subir la tasa de cotización en el contexto actual, es algo complejo.

Paradojal resultó ayer el cuadro en la sala del Senado. El Gobierno, principal crítico del primer retiro de fondos de las AFP -para el cual no escatimó en descalificaciones-, logró que la oposición apoyara su proyecto para facultar un segundo rescate. De hecho, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, no descarta que los pagos -dependiendo del trámite de la iniciativa- puedan hacerse previo a la Navidad.

“Nosotros como Gobierno ya hemos comenzado a trabajar para poder tener todo listo”, afirma.

- ¿Hay alguna autocrítica, ministra?

- Nosotros, como Ejecutivo, presentamos este proyecto a instancia de los parlamentarios oficialistas que iban a aprobar un retiro del 10%, pero que se sentían complicados de hacerlo sin que fuera a través de la institucionalidad que corresponde. Lo que hace el Gobierno es reaccionar ante esta solicitud de los parlamentarios, pero teniendo plena convicción de cuáles serán los efectos en materia previsional.

Cuando se plantea que el Gobierno llegó tarde, también hay que ser bien claro, en el primer retiro se aseguró y se contra juró que sería uno solo. No había como prever que se iba a tramitar un segundo retiro y menos en un tiempo tan corto.

- Pero usted y el ministro de Hacienda señalaron que el primero iba a ser una puerta que sería muy difícil de cerrar...

- Pero siempre confiamos en la palabra empeñada, se nos dijo, se nos repitió que esto era absolutamente extraordinario, por una sola vez, que todos entendían el efecto que tenía en pensiones.

- De cierta forma se ve como que el Gobierno abandona sus principios al ceder en esta demanda, ¿cómo lo ve desde el punto de vista más personal?

- Hemos desplegado una enorme cantidad de recursos, pero sabemos que a algunos no hemos podido llegar. Entonces, esta era la única alternativa. Pero, al mismo tiempo, considerando que esta alternativa es algo que va a producir un enorme efecto en pensiones, es que se planteó el reintegro para evitar una merma en los ahorros.

- ¿Por qué el Gobierno acudió al Tribunal Constitucional ahora y no antes?

- Quiero insistir en que estamos en un contexto que es absolutamente distinto. En julio estábamos en la peor parte de la pandemia y se planteó como un tema extraordinario y por única vez. Bajo esa primicia, y entendiendo que había muchas familias que tenían la necesidad -aun cuando había plena convicción de que no era el vehículo a través del cual se tenía que hacer-, el Gobierno decide promulgar la ley.

Muy distinto es cuando se vuelve a intentar y, en la misma discusión, se plantea un tercer y cuarto retiro.

No hay que olvidar que en la discusión del segundo retiro, hubo una indicación que planteaba que si los fondos se iban reponiendo, podía seguir sacando, o sea, se establecía una especie de cuenta corriente con los fondos de pensión. Entonces, la situación cambia absolutamente.

- ¿Cómo quedó la relación al interior del Gobierno? ¿Hubo descoordinación?

- No, nosotros trabajamos súper coordinados. Trabajamos como un equipo.

El desafío del Pilar Solidario

- ¿Esperan la misma suerte del Senado en la Cámara?

- El proyecto del Ejecutivo es mejor que la reforma constitucional garantizando exactamente lo mismo. Los parlamentarios de Gobierno que querían que hubiese un retiro del 10%, el proyecto del Ejecutivo se los garantiza cien por ciento.

- ¿Van a tener los votos en la Cámara?

- Lo que los parlamentarios quieren es aprobar un retiro del 10% y el proyecto del Ejecutivo lo hace a través de la institucionalidad que corresponde y no a través del uso de un subterfugio.

- ¿Qué mensaje le envía a los diputados?

- Aquí lo importante es que la ciudadanía debe tener claro que va a poder ejercer el derecho de retirar el 10% y que este proyecto para el 80% será exactamente igual al primero, en el sentido que se va a pagar en dos cuotas, va a recibir la cantidad de recursos que correspondan según lo que tengan ahorrado y no va a estar gravado por impuestos, porque el 80% de los chilenos no paga impuesto respecto de sus ingresos. Sólo un porcentaje que es menor va a tener que pagar impuestos.

Para una persona con un sueldo de $ 1 millón y si retira $ 1 millón, tendrá que pagar $ 3 mil. En cambio, una persona con un sueldo de $ 6 millones, tendrá que pagar si es que retira $ 1 millón, $ 350 mil más. Este es el mensaje, es un proyecto que permite el retiro prácticamente en los mismos términos que fue el que ellos aprobaron.

- Respecto a las personas que quedarán con saldo cero ¿cuánto presiona eso al pilar solidario?

- Eso es parte de lo que creíamos que era fundamental que las personas supieran, y por eso habíamos presentado un artículo que establecía la obligación de entregar esa información, porque hay pocas personas que tienen claridad absoluta de si van a estar o no dentro del Pilar Solidario, y si quedan absolutamente sin recursos no reciben apoyo por parte del Estado. Lamentablemente, ese artículo que a nosotros nos parece lógico, de tener toda la información para poder tomar una decisión fue rechazado por la oposición y, por lo tanto, no está dentro del proyecto.

- ¿Cree que habrá reforma de pensiones antes de que termine el Gobierno?

- Nosotros estamos trabajando y creemos que es lo que corresponde, porque no hay otra forma de mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros trabajadores, aún más después de que se les ha dado la posibilidad de un primer y segundo retiro.

- ¿Y cómo van esas conversaciones? ¿están pensando en aumentar la tasa de cotización?

- El aumento de la tasa de cotización a más de 6 puntos es algo que es muy complejo si lo situamos en el contexto laboral que estamos viviendo hoy. Estamos tratando de recuperar puestos de trabajo, porque se han perdido cerca de 1 millón 800 mil, por lo tanto, aumentar el costo laboral no sé si es la política más aceptada en este minuto, pero claramente tenemos que sentar las bases para que factores tan importantes como la tasa de cotización sean revisadas de manera periódica y no queden 40 años estáticas.