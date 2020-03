Ministra Zaldívar y participación laboral femenina: "jamás se ha tenido que justificar que la participación masculina sea provechosa"

Laboral & Personas

La titular del Trabajo encabezó un encuentro, cuyo objetivo fue levantar propuestas que incentiven una mayor participación de las mujeres en el mundo del trabajo.

"Caemos en el error de tener que justificar que la participación femenina es provechosa y jamás se ha tenido que justificar que la participación masculina es provechosa, es un hecho de la causa", advirtió esta mañana la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

La secretaria de Estado explicó que es algo contradictorio que para fomentar la incorporación de las mujeres se tenga que demostrar que van a mejorar los resultados de una empresa. "Efectivamente cuando hay mujeres, los resultados son muy provechosos, lo que nos lleva a pensar que no sólo por justicia tienen que estar sino que también porque cambiará el clima laboral, los resultados financieros y la mirada de una entidad", remarcó en la jornada de reflexión multisectorial en el centro de convenciones de Deloitte, que tuvo como objetivo levantar prioridades y propuestas concretas que incentiven una mayor participación femenina en el mercado laboral.

A su vez, la ministra precisó que "las mujeres no somos todas iguales y por lo tanto, el hecho de incorporar a una sola, no me sirve porque sólo tengo un tipo de mirada, los hombres son distintos y cada uno aporta desde su diversidad, las mujeres también", insistió.

En ese sentido, advirtió que una empresa puede tener un número enorme de mujeres contratadas pero se tiene que realizar una mirada más global, un reconocimiento de las funciones que ellas están desempeñando y de la brecha de género. "El llamado es a entender que tenemos que hacer un cambio cultural, no es cumplir con un requisito, con una cuota", sostuvo.

Sala cuna universal

La ministra Zaldívar también se refirió a la iniciativa de sala cuna universal remarcando que es fundamental sobre todo para las pyme. "Si vemos la participación femenina en el mundo del trabajo, por edad la mayoría de las más jóvenes están incorporadas, luego viene un período a la baja y después se reincorporan cuando ya han terminado el período de la maternidad. Claramente eso tiene que ver con no tener las condiciones adecuadas para garantizar un adecuado cuidado de los hijos", aseguró.

Zaldívar indicó que actualmente hay más de 500 mil mujeres que no tienen derecho a sala cuna porque no trabajan en empresas con más de 20 mujeres. "Es muy complejo porque en Chile, son las pyme las que entregan mayoritariamente trabajo, y las pequeñas y medianas empresas no tienen la obligación de dar sala cuna, y el costo de asumir esta obligación sería absolutamente inviable. Por eso debe ser un financiamiento solidario de cargo al empleador y que se pague con cargo a cotizaciones previsionales de todos los trabajadores hombres y mujeres", detalló.