Ministro Briones defiende nueva idea de beneficio para independientes: "No es cualquier préstamo porque tiene condiciones de subsidio"

Hoy el Senado comenzó a discutir el nuevo proyecto que establece un beneficio para los trabajadores independientes ante el impacto económico del Covid-19.

La tarde de este viernes, la comisión de Hacienda del Senado comenzó a discutir el nuevo proyecto que establece un beneficio para los trabajadores independientes ante las dificultades que han tenido este tipo de trabajadores por la propagación del Covid-19.

Durante la sesión varios senadores de oposición volvieron a cuestionar que finalmente el beneficio sea un préstamo, a lo que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respondió que él siempre lo presentó de esa forma.

"No gustó la solidaridad de la seguridad social, fue rechazada por varios y es por eso que este proyecto entra como un préstamo y así lo he presentado en todas las ocasiones", señaló Briones.

De todas formas, el jefe de las finanzas públicas defendió la idea. "No es cualquier préstamo porque tiene condiciones de subsidio. Es un préstamo que en realidad ninguno de los trabajadores o una gran cantidad de ellos, no podría tener acceso en ninguna parte. No tiene tasa de interés real, tiene un período de gracia de un año, dura tres años y es contingente al ingreso", destacó.

Con todo, el próximo lunes en la comisión de Hacienda, el ministro debería presentar una mejor diferenciación de los grupos y proponer alguna fórmula que integre algún elemento de subsidio más explícito pensando en los más vulnerables.

"A uno le encantaría poder filtrar y quedarse exclusivamente con aquellos trabajadores cuya renta son las boletas de honorarios. El problema es que no podemos hacer esa división, porque solo sabemos una vez al año, cuáles son los trabajadores que además de tener boleta, tienen un ingreso por otro lado. Sería una exclusión arbitraria", concluyó el secretario de Estado.