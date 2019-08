Modernización de la Dirección del Trabajo tendrá un costo de $ 5.294 millones para el Fisco

Laboral & Personas

Se propone crear un consejo consultivo que asesorará al director del servicio para la elaboración de dictámenes.

No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Hoy el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que moderniza a la Dirección del Trabajo, el cual, entre diversos cambios, propone que el director del servicio sea propuesto por el Presidente de la República pero ratificado por el Senado.

El proyecto cuando esté en régimen, de acuerdo a su informe financiero, tendrá un gasto fiscal de $ 5.294 millones anuales, siendo la incorporación de una asignación especial por calidad de servicio la que implica el mayor gasto, ya que dicha medida tendrá un costo anual de $ 2.036 millones en régimen.

Dentro de los ámbitos que propone la iniciativa, destaca la creación del consejo consultivo de la Dirección del Trabajo, el cual asesorará al director en la elaboración de dictámenes, circulares u otros pronunciamientos. Esta medida fue propuesta por el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien señaló en su momento que la finalidad de ello es "despolitizar" al servicio.

La propuesta del Ejecutivo, además, incorpora permitirle al titular del servicio convocar a mediadores externos que colaboren en el proceso de resolución de controversias.

¿Y los servicios mínimos? la propuesta del Ejecutivo clarifica la definición de servicios mínimos, regulando su calificación "en distintos contextos". Entre ellas, la propuesta propone la creación de paneles técnicos de expertos, "bajo la supervigilancia del director del servicio y con remuneración de cargo del empleador, para la calificación de servicios mínimos en caso de no haber acuerdo entre las partes y tratándose de una empresa que tenga 200 o más trabajadores".

De acuerdo a lo planteado por las asociaciones de funcionarios de la Dirección del Trabajo a través de diversos comunicados, esta última materia no sería parte de la propuesta, para poder dar celeridad a su tramitación. Sin embargo, el Ejecutivo optó por incorporarla.