Monckeberg llama a avanzar con sala cuna y no a entramparse en quién gestionará el beneficio

Laboral & Personas

Más de un año lleva en discusión el emblemático proyecto del gobierno de sala cuna universal. Al participar en el Summit País Digital, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, explicó ayer que la iniciativa es fundamental para aumentar la baja participación de mujeres en el mercado laboral.

El representante del gobierno fue tajante al acusar que “la ideología o la visión con espejo retrovisor” han sido las responsables de que no se hayan conseguido consensos en esta materia, e hizo un llamado de atención a la oposición al sentenciar que “no hemos tomado la urgencia de una política como ésta”.

Una de las piedras de tope de la discusión se refiere a la entidad que gestionará los recursos para financiar el beneficio. Hace semanas, desde la oposición valoraron que el oficialismo habría cedido en dicho punto, y el ente encargado sería de carácter público.

Sin embargo, Monckeberg no se mostró en línea con ese acuerdo al manifestar: “Qué importa quién lo administra, yo quiero que lo administre el más barato y el más eficiente”. Luego destacó que lo importante es que el beneficio le llegue a las trabajadoras para que puedan acceder al mundo laboral y agregó: “Discutir si tiene que ser un ente público o un ente privado, qué es eso”.

Además, reiteró que la discusión estaría sesgada por visiones políticas al solicitar que “veamos los números y no sigamos actuando por un ideologismo que nos bloquea muchas veces en la decisión”.

En la última sesión de la comisión de Trabajo del Senado -instancia donde se está discutiendo sala cuna-, se acordó tener una reunión adicional a las sesiones ordinarias para intentar avanzar en la aprobación del proyecto.

En dicho encuentro, explicaron parlamentarios de oposición, el gobierno se comprometió a presentar indicaciones en áreas que permitieran seguir adelante con la iniciativa.

Por lo tanto, se había citado para el martes pasado a una sesión adicional para abordar el tema, pero durante la mañana se anunció que no se llevaría a cabo.

La presidenta de la comisión, Adriana Muñoz (PPD) explicó que Monckeberg le habría solicitado que no sesionaran. “El ministro, al parecer, no lo tenía todavía resuelto y nos pidió no sesionar”, comentó.

El despacho de sala cuna es importante para el Ejecutivo, porque a su avance está supeditado el trámite del proyecto de adaptabilidad laboral que incorporará la indicación que busca reducir la jornada laboral de 45 a 41 horas. La modificación, comentó Monckeberg , “está avanzada, bastante adelantada”.