Monckeberg y 40 horas: "El proyecto tiene muchos errores que van a terminar perjudicando el sueldo de los trabajadores"

Laboral & Personas

Ministro del Trabajo recalcó que el Gobierno impulsará su propia propuesta de adaptabilidad y flexibilidad laboral, la cual se encuentra en trámite en el Senado.

"La labor de un ministro del Trabajo no es sencillamente decir las cosas populares en víspera de fiestas patrias para que lo aplaudan, la labor del ministro del Trabajo es decir la verdad, y yo hoy día quiero, con franqueza, señalar que el proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados (de 40 horas) lamentablemente tiene muchos errores que van a terminar perjudicando el sueldo de los trabajadores y las opciones de trabajo", dijo hoy el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, luego de participar en la inauguración del nuevo centro de distribución "El Peñón" de la empresa Walmart Chile.

En la oportunidad, Monckeberg recalcó que es deber del Gobierno defender lo establecido en la Constitución, respaldando de esta manera la opción del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

"No es una opción del gobierno defender las reglas que establece la constitución para que el país ande bien, es una obligación de todo gobierno hacerlo, es una obligación de cada parlamentario respetar y hacer respetar la Constitución. Si un gobierno -cualquiera que sea- sencillamente decidiera respetar la Constitución o no hacerlo, dependiendo lo popular o impopular de un proyecto, sentaríamos un pésimo precedente. El día de mañana un parlamentario podría con motivo de una elección o reelección presentar un proyecto de ley para terminar un impuesto o para criticar un beneficio sin que haya cómo pagarlo y eso es un país que no funciona", recalcó el secretario de Estado.

En esa línea, el titular de Trabajo defendió la propuesta de adaptabilidad laboral que presentaron hace unos meses al Senado, a la cual le ingresaran una indicación para reducir la jornada a 41 horas semanales de la mano de mayor flexibilidad laboral. "Nosotros hemos planteado una iniciativa que está en trámite en Senado y que estamos dispuestos a discutirla, mejorarla y perfeccionarla, que busca que el trabajador tenga más tiempo libre (...) las indicaciones se ingresan cuando los proyectos se ponen en tabla y cuando se votan en general. Esta semana esperamos que la Comisión del senado despache el proyecto de sala cuna universal y tan pronto como ocurra se va a empezar a discutir el proyecto de adaptabilidad", aseguró Monckeberg.