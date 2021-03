Oposición liderada por Goic y Letelier insistirá en doblarle la mano al Gobierno para destinar el 6% a ahorro colectivo

Laboral & Personas

Con una postura inflexible en este tema, los parlamentarios opositores están dispuestos a llegar a la Comisión Mixta.

La noche del 1 de marzo, los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado siguieron atentamente los anuncios que realizó el presidente Sebastián Piñera en materia de pensiones; y mientras el oficialismo se mostró sorprendido, la oposición reaccionó molesta, pues entendieron que el mandatario desahuciaba las negociaciones en torno a la reforma estancada en el Senado, en torno a la cual, según el presidente de la instancia Juan Pablo Letelier (PS), había un principio de acuerdo.

A partir de entonces, Letelier socializó su disgusto en su sector y, en particular, con sus pares de la comisión, donde acordaron aprobar en general la iniciativa y los aspectos donde hubiera acuerdo y dejar para una Comisión Mixta aquellos que le han expresado al Ejecutivo que no comparten, como es el destino del 6% adicional.

Fue con esa idea que ayer aprobaron junto al oficialismo la idea de legislar del proyecto, salvo la senadora Adriana Muñoz (PPD) quien la rechazó. Luego se entró a la discusión particular, iniciando con el artículo 17, que establece el alza de 6% de la cotización con cargo del empleador, con un 3% para ahorro individual y el otro 3% al Programa de Ahorro Colectivo Solidario.

Si bien el aumento se aprobó rápido y por unanimidad, no ocurrió lo mismo con su destino. A proposición de Letelier, -en una estrategia previamente acordada-, la oposición aprobó que el 6% en su totalidad vaya al PACS, suprimiendo parte del texto. Esto motivó un fuerte debate y la senadora la UDI Jacqueline van Rysselberghe hizo reserva de constitucionalidad.

Todo un cuadro que anticipa el difícil aterrizaje que tendrán las indicaciones, tal como lo reforzó anoche Carolina Goic. “Es lo mismo de hace un año y echa por la borda un año de trabajo”, dijo en TVN.

La comisión sesionará el lunes con el fin de avanzar rápidamente dejando para una Comisión Mixta los puntos en desacuerdo. El problema es que si no hay acuerdo en esa instancia y pasa a Sala, dado que el Ejecutivo no tiene los votos, se corre el riesgo de que no haya reforma y el costo político vaya a cargo del gobierno, calculan desde la oposición, en un año eminentemente electoral.