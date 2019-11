Oposición pone en duda apoyo a propuesta de ingreso mínimo

Laboral & Personas

El diputado Gabriel Silber (DC) sostuvo que el referido proyecto "no se está aprobando".

Para el lunes quedó la votación de la idea de legislar del proyecto de ley que establece un ingreso mínimo garantizado para los trabajadores más vulnerables del país. La iniciativa que favorecerá a unas 500 mil personas entrega un aporte escalonado que parte en $ 49.000 a aquellos que obtengan el salario bruto de $ 301.000 hasta los que reciben menos de $ 370.000.

Con un reconocimiento transversal a la impronta social que le ha dado a sus intervenciones, fue recibido ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por los miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo que no impidió que en su debut para sacar adelante un proyecto sectorial de la agenda social del gobierno, se le criticara el no optar derechamente por un alza del sueldo mínimo.

¿Por qué no hacer focalización en las Pymes?, ¿Por qué no aumentar el salario mínimo? Fueron las dos principales dudas que intentó aclarar durante las dos horas en que contextualizó las demandas con el "duro" escenario que vislumbra en medio del conflicto social.

"Si la preocupación es ayudar al trabajador de la Pyme es de facto lo que va a ocurrir", señaló de entrada el secretario de Estado.

E hizo la advertencia: "No quiero pintar un panorama negro, porque no estamos todavía ahí. Pero es una situación bastante dura que nos debiera preocupar a todos. No lo digo para espantar, es lo que todos estamos viendo( ...) y en materia de salario mínimo la situación nos obliga a ser bastante cuidadoso porque se viene momentos complejos".

Pero no fue suficiente, ya que a minutos de finalizar la sesión tomó la palabra el diputado DC, Gabriel Silber, que ingresó a la discusión unos 30 minutos antes del cierre: "Responsablemente -quiero cuidar mucho el tono porque esto lo vamos a votar el lunes-, pero este proyecto no se está aprobando por la oposición".