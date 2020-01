Oposición y Gobierno se enfrentan hoy por ingreso mínimo garantizado

Laboral & Personas

Ejecutivo quiere despacharlo antes del receso parlamentario de febrero, mientras que los senadores de oposición integrantes de la Comisión de Hacienda necesitan mayor tiempo de análisis porque aun no se convencen de extender el beneficio hacia los trabajadores de las grandes empresas.

Con urgencia de discusión inmediata el Gobierno intenta sacar adelante el proyecto de ley de ingreso mínimo que tiene fijada para el mediodía la segunda sesión en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿El motivo? Lograr despachar la iniciativa, que surgió en la agenda social que busca dar respuestas a las demandas ciudadanas antes del receso parlamentario de febrero. Esto, para que durante marzo se comience a entregar el subsidio que busca complementar el sueldo de los trabajadores hasta los $ 300.000 líquidos que se encuentren entre el rango de los $301.000 brutos y los $384.000 brutos.

Un objetivo que no se ve fácil dado que, al igual como ha ocurrido durante su tramitación desde el 6 de noviembre, entre los parlamentarios de oposición y el Gobierno no se ve un acercamiento respecto de restringir el aporte a aquellos trabajadores en empresas pequeñas, excluyendo a las grandes corporaciones.

El senador DC, Jorge Pizarro, reconoce que aún no tiene una postura definitiva sobre dicho punto por lo que espera tener "información dura" que le permita aclarar cuál es "el tipo de empresas y sectores de la economía que pagan miserias a sus trabajadores".

Un punto que comparte el senador PS, Carlos Montes, quien mira con preocupación las cifras entregadas por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, respecto de los trabajadores de la gran empresa que están en el rango de vulnerabilidad definido en el proyecto, lo que calificó de "sorprendente".

"La verdad es que el Gobierno está tratando de acelerar y no quiere que haya mucha deliberación seria. Querían resolver ayer, con una sola conversación de la Comisión de Hacienda, eso no me parece bien", sentenció.

Su postura por el momento es que "tal como está no estoy en condiciones de tomar decisiones".

En la otra vereda el senador UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que "vamos a intentar que se despache ahora para que se pueda pagar antes , pero no es fácil asegurarlo".

"Este es un proyecto que tiene por objetivo mejorar y garantizar sustancialmente el ingreso mínimo de los trabajadores y no tiene que ver con la empresa en que trabaja, ni con que si esta vende o no 75000 UF, así es que tiene que ser para todos", argumento.

Para el senador RN, José García, "ayer quedó bastante claro que este es un subsidio al trabajador y no a la empresa , por lo tanto , lo que importa es el nivel de renta , independiente del lugar donde se trabaja" por lo que espero que hoy se confirme su apreciación.