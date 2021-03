Ossa señala que aprobar un tercer retiro sería una contradicción “estando ad portas de un acuerdo final en materia de pensiones"

Laboral & Personas

Respecto a las críticas oficialistas a las medidas del gobierno, el titular de la Segpres reconoció que “cuando es fuego amigo duele más”.

En medio de la intensa agenda legislativa en el Congreso, donde se tramitan la propuesta del gobierno para paliar la crisis y las mociones parlamentarias de tercer retiro, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, abordó estas materias y otras de la contingencia, asegurando que sería una "contradicción" aprobar la iniciativa de retirar fondos de las APF por tercera vez, cuando se está "ad portas" de un acuerdo en materia de reforma de pensiones.

Junto con reiterar el rechazo del Ejecutivo al proyecto, advirtió en radio Cooperativa que "creemos que si ocurre este tercer retiro, estando ad portas de un acuerdo final en materia de pensiones, estaríamos incurriendo en una contradicción".

Pero el ministro también se refirió a las críticas que ha suscitado desde el propio oficialismo el paquete de nuevas medidas con que el gobierno busca paliar la crisis económica provocada por la segunda ola de la pandemia, desde donde incluso se presentó un proyecto de tercer retiro y las bancadas de diputados de RN y la UDI se sumaron a la idea del alcalde de Las Condes y precandidato presidencial gremialista, Joaquín Lavín, de retirar recursos del Fondo de Cesantía.

En este sentido, Ossa reconoció que "cuando es fuego amigo duele más, pero hay que separar: los candidatos son candidatos y los gobiernos son gobiernos. Cada uno juega su rol y nuestra más firme convicción es que hoy es el momento de las ayudas estatales para las personas".

El titular de la Segpres añadió que para el gobierno sería fácil gastar en su último año; sin embargo está dando "una señal de responsabilidad".

Respecto a la incertidumbre que se ha generado en torno a una eventual postergación de las elecciones del 10 y 11 de abril próximo, el ministro sentenció que "hoy no nos toca poner en duda que se vaya a realizar en los días fijados"; no obstante, agregó que puesto que el desarrollo de la pandemia "tiene un cierto grado de dinamismo" y que antes que "proteger cualquier valor nos toca proteger la vida de los chilenos (...) no vamos a tomar decisiones que no nos parezca que, en ese sentido, sean las apropiadas". Pero al día de hoy –recalcó- "corresponde hacerla (la elección).