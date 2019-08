Otro frente por jornada laboral: CPC y centrales sindicales optan por presentar propuesta propia

Laboral & Personas

Las partes se reunieron ayer -con la excepción de la CUT- en pos de generar un espacio de diálogo permanente.

El debate en torno a la reducción de la jornada laboral vivió ayer un nuevo capítulo. Pero ya no fueron ni el gobierno ni las diputadas comunistas, Camila Vallejo y Karol Cariola, los protagonistas. Ahora, entraron a escena los empresarios y trabajadores, pero bajo la lógica de un actuar conjunto.

Temprano, y tras la convocatoria del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, llegaron a la sede empresarial los integrantes de la instancia, además de representantes de agrupaciones PYME, de centrales sindicales que agrupan a trabajadores del sector privado -o sea, no está la CUT- y economistas expertos en temas laborales.

El diálogo se tradujo en la constitución de un foro permanente de trabajo, que funcionará como espacio de diálogo y planteamientos desde el mundo social.

De hecho, los actores se dieron un plazo de una semana para entregar una minuta que explique su realidad laboral, que será procesada por expertos como Andrea Tokman, David Bravo y Leonardo Hernández, y decantará en una propuesta.

"Le vamos a incorporar datos, análisis reales, sin intereses particulares y en base a eso queremos construir más que destruir criticando", dijo Swett.

Antes, eso sí, el mismo dirigente había cuestionado las ideas para reducir la jornada laboral y haciéndose eco del líder de la Central de Trabajadores de Chile, Arturo Martínez, planteó: "Los dos proyectos nacen con un pecado original que fue no haber considerado ni a trabajadores, ni a PYME ni a empresas".

Pese a la alta convocatoria en la CPC -más de una veintena de personas-, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no llegó. Y aunque Swett anticipó una cita en la tarde con su presidenta, Bárbara Figueroa, ello tampoco se concretó.

Temprano, la dirigente había explicado en radio Infinita las razones de su exclusión: "No hemos participado de las mesas que nos ha convocado la CPC, porque creemos que no podemos sentarnos en igualdad de condiciones la CUT con otras organizaciones que no tienen la misma representatividad".

De hecho, tras comunicarse la suspensión del encuentro, desde la Central informaron que nunca hubo un compromiso formal.

Dirigentes empresariales, como el titular de la Sofofa, Bernardo Larraín, sindicales y

economistas convocó ayer la cita en la sede de la CPC.

Después de sala cuna

Mientras la cita concluía ayer en la CPC, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se aprestaba a inaugurar su propia reunión de alta convocatoria, incluido dirigentes empresariales y sindicales para discutir sobre la agenda legislativa laboral del gobierno y su impacto en los empleos del futuro. En la ocasión no estuvo Swett pero sí los presidentes del Consejo Minero, Joaquín Villarino, y de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, entre otros.

A la salida, el secretario de Estado reafirmó su apertura a recibir indicaciones a la idea de reducir la jornada laboal a 41 horas.

"El debate está comenzando en el Congreso", precisó Monckeberg.

El ministro advirtió que la propuesta del gobierno podría iniciar su discusión una vez que se despache de la comisión de Trabajo del Senado el proyecto de sala cuna universal, lo que se prevé podría ocurrir esta semana. Y, dado que la semana próxima es distrital, el tema de la jornada laboral se empezaría a ver en septiembre.