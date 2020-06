Parlamentarios ponen presión y piden al Gobierno respaldar moción que prolonga el postnatal

Laboral & Personas

En 2019 se entregaron más de 96 mil subsidios de postnatal, lo que significó un desembolso para el Fisco de cerca de US$ 246 millones.

Cada día suma más partidarios la idea de extender la figura del postnatal parental, a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país. El proyecto, que es la unión de diversas mociones parlamentarias, propone que esa figura -como el fuero maternal- se prolongue cuando se declare un estado de excepción constitucional.

La iniciativa, despachada el 6 de abril de la Cámara de Diputados, hoy iniciará su segundo trámite legislativo, pues la Sala del Senado discutirá su admisibilidad.

Si bien la propuesta ha logrado contar con un respaldo transversal entre diversos sectores políticos, aún no ha conseguido el respaldo del Ejecutivo, razón por la cual la presidenta del Senado, Adriana Muñóz, realizó un llamado al Gobierno.

“En nuestra opinión, y creo que esto es compartido por todo el país, es imprescindible legislar una ley que permita a las madres extender el postnatal, dado que no tienen con quién dejar a sus hijos en este contexto. No hay salas cunas y las redes de apoyo que generalmente tienen las madres y padres para el cuidado de sus hijos, que son los abuelos o vecinos, en este contexto no son una opción”, explicó la senadora.

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en 2019 se entregaron 96.451 subsidios de permiso de postnatal parental, un aumento de 1,1% con respecto a igual período de 2018.

Respecto del gasto que significó para el Fisco -la prestación se financia con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía-, se desembolsaron más de $ 192.148 millones (unos US$ 246 millones).

Según Muñoz, la intención de los parlamentarios que respaldan la propuesta es que el Gobierno patrocine el proyecto, pero las conversaciones con Hacienda no han dado resultados. “La respuesta del ministro Briones es que esto tiene un costo muy alto, y que en realidad no hay recursos ni es prioridad”, afirmó.

Sobre cómo financiar la iniciativa, la senadora recalcó que se podrían usar los rezagos de las AFP. “Son fondos que nadie los reclama, y se han ido acumulando una gran cantidad de recursos, hasta hace un par de años eran de US$ 300 millones. Entonces, el costo de extender el postnatal es de US$ 140 - US$ 150 millones, tendríamos de más, acudiendo a ese fondo de rezago de las AFP”, explicó.

La presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, por su parte, sostuvo que en la jornada de hoy esperan que se apruebe la admisibilidad.

“Hoy este proyecto cuenta con un apoyo transversal, no solo del mundo político, sino que también del mundo social (...) el único apoyo que está faltando es el del gobierno”, cuestionó la parlamentaria, quien agregó que espera que el Ejecutivo respalde la propuesta.

Ayer el ministro de Interior Gonzalo Blumel, al ser consultado sobre si el Gobierno evalúa respaldar la propuesta, solo se limitó a señalar que “hemos fijado un plan de trabajo y lo que corresponde es que se cumpla en función de esos objetivos”.