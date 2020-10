Pensiones: Gobierno busca alinear a partidos del oficialismo con seis ejes que se focalizan en la clase media y las mujeres

Laboral & Personas

La próxima semana, el Presidente Sebastián Piñera podría presentar indicaciones a la reforma de pensiones que se aprobó en la Cámara Baja, las que serían “la respuesta a la contrapropuesta de la oposición”.

Un movido día se vivió ayer en materia de pensiones. La jornada partió con altas expectativas por la reunión que sostuvo el presidente Sebastián Piñera con parlamentarios de ChileVamos y los ministros de Trabajo, María José Zaldívar, y de Hacienda, Ignacio Briones.

A pesar de que se esperaba que se entregaran luces sobre nuevos cambios que destrabarían la reforma previsional -que se debate desde enero en el Senado y que sigue sin avance debido a la falta de acuerdo entre gobierno y oposición-, finalmente sólo se conoció que se discutieron diversas opciones y se intercambiaron puntos de vista.

“Fue una reunión muy constructiva en la cual estuvimos analizando las distintas alternativas (...). Esperamos que prontamente podamos resolver y seguir avanzando en la tramitación de este proyecto”, sostuvo Zaldívar tras ser consultada por la reunión en un punto de prensa.

De todas formas, trascendió que el mandatario busca alinear al oficialismo y que la próxima semana se podrían presentar nuevas indicaciones, las cuales “serán la respuesta a la contrapropuesta de la oposición”, señalaron desde el oficialismo.

Específicamente, se insistirá en el proyecto aprobado en la Cámara Baja, que establece una cotización adicional de 6%, la que se dividirá en partes iguales para ahorro individual y ahorro colectivo; y se definieron al menos seis ejes en los que se trabajará para acercar las partes.

Clase media

De acuerdo a parlamentarios de ChileVamos, el mandatario quiere pasar a una segunda etapa en la discusión de la reforma y focalizarse en la clase media puesto que en la primera etapa ya se fortaleció el Pilar Solidario.

Por esto, se buscarán los mecanismos para ampliar los beneficios para que lleguen al 70% de los jubilados, pues las pensiones solidarias exigen como requisito pertenecer al 60% de la población más vulnerable.

El senador Rodrigo Galilea (RN), quien asistió a la cita, indicó que Piñera pretende mejorar sustantivamente la tasa de reemplazo de las jubilaciones de la clase media, “que ha cotizado buena parte de su vida y hoy día, al momento de pensionarse, está obteniendo algo muy diferente a lo que eran sus remuneraciones de sus últimos años”.

Adultos mayores no valentes

Otro tema que se conversó se relaciona con los adultos mayores que dejan de ser autovalentes, por lo que se propone un seguro de dependencia. En el proyecto aprobado en la Cámara, se establece un seguro de dependencia que se financiará con una cotización de 0,2% de cargo del empleador en el caso de los trabajadores dependientes, y del propio afiliado en el caso de los trabajadores independientes. Los afiliados podrán cotizar voluntariamente a esta protección en forma posterior a los 65 años de edad en el caso de hombres y a los 60 años en el caso de las mujeres, y hasta cumplir los 70 años de edad.

Aporte para mujeres

El senador Galilea sostuvo que el Presidente busca que las pensiones de las mujeres “sean razonablemente equivalentes a las de los hombres, considerando las lagunas previsionales que suelen tener por razones de maternidad u otras”.

La actual iniciativa establece un beneficio mensual de 2,5 UF para las mujeres que cuenten con 10 años de cotizaciones.

Cabe recordar que en enero, tras llegar a un acuerdo con diputados DC, la ministra Zaldívar aseguró que se incrementaría el aporte según años cotizados para las mujeres a 2,7 UF y se rebajarían el mínimo de años cotizados a ocho. Sin embargo, esta modificación nunca se concretó.

Cambios a las AFP

Por otra parte, cercanos al proceso afirmaron que el Ejecutivo estaría dispuesto a cambios estructurales en la industria de las AFP y separar la gestión de las cuentas individuales de la administración de los fondos.

También se habló de cambios legales en cómo se cobra y cómo se persigue el incumplimiento del pago de las cotizaciones previsionales.

Financiar pensiones vía consumo

Aunque en el encuentro no se discutió la idea de modificar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) para financiar pensiones de cualquier trabajador (sea informal o formal), la propuesta que viene del mismo ministro Briones se mantiene sobre la mesa.

En paralelo, los think tank Horizontal (ligado a Evópoli) y el Centro de Estudios Públicos (CEP) también plantearon la idea de que se pueda aumentar la base de cotizantes, de forma que las personas destinen una parte de su consumo a los ahorros previsionales.

Retiro programado grupal o seguro de sobrevida

Otra alternativa en la que trabajaría el Ejecutivo -que no se encuentra en el proyecto que salió de la Cámara de Diputados- es crear un mecanismo que permita mutualizar el riesgo de longevidad. Para esto se propone el retiro programado grupal, una nueva modalidad de pensión. Se pretende que todos los que se jubilen por esta modalidad, compartan el riesgo de sobrevida.

La otra idea que apunta al mismo objetivo, pero que abarcaría a todos los jubilados, es diseñar un seguro de longevidad.

Oposición destaca que la reforma está en la cancha del Ejecutivo

El presidente de la comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), salió ayer al paso del emplazamiento de los parlamentarios de Chile Vamos, quienes lo culpan de no poner en tabla el proyecto y retrasar la discusión de la reforma de pensiones. "La reforma está en la cancha del Gobierno y de ustedes mismos, que tienen que decidir si prefieren una ley que entregue mejores pensiones de más alto valor, o si van a seguir en una defensa ideológica de las AFP", sostuvo en radio Cooperativa. La instancia retomó la semana pasada el debate de la reforma previsional. Pero lo que hubo fueron reparos a la propuesta que hicieron representantes de la oposición, integrantes de la instancia.

Letelier, expresó el lunes que los cuestionamientos al diseño y la tasa de rentabilidad que se usó, dañó las relaciones entre ambos sectores.

Ante las nuevas negociaciones por la reforma previsional, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, señaló que "si el Gobierno no se pone serio en esta materia, yo al menos, no voy a aprobar" y agregó que "existe buena disposición del subsecretario de Previsión, no así de los asesores del ministro de Hacienda, a quien le hemos dicho que nos invite a conversar con las cifras en mano, porque claramente las cifras no dan".

Sostuvo que "antes de la discusión del 6%, se debe avanzar con la actual administración del 10% de los trabajadores, cómo se calcula el interés técnico del retiro programado, qué pasa con las tablas de mortalidad, qué pasa con el factor de ajuste, las dobles comisiones, las comisiones fantasmas".