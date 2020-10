Pensiones: oposición acusa pérdida de confianza ante reparos del Ejecutivo a propuesta

Laboral & Personas

Dichos del Gobierno sobre que ambos planteamientos no son comparables causó molestia en los senadores.

En medio de la expectación por un acuerdo, la comisión de Trabajo del Senado retomó la semana pasada el debate de la reforma previsional. Pero lo que hubo fueron reparos a la propuesta que hicieron representantes de la oposición, integrantes de la instancia.

Y, como coletazo, el presidente de la comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier (PS), expresó ayer que los cuestionamientos al diseño y la tasa de rentabilidad que se usó, dañó las relaciones.

El senador afirmó que la modelación fue realizada por Hacienda y defendió que se usaron los mismos parámetros. “La propuesta de la oposición usó la misma tasa para la cuenta de ahorro colectivo”, dijo.

Letelier criticó el tono de la pregunta que realizó hace una semana, la jefa de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social, Úrsula Schwarzhaupt, en la comisión. “Ella planteó una interrogante con una intencionalidad tremendamente desafortunada, que para mi rompió parte de las bases de confianza. Lo que en el fondo quisieron plantear es que la propuesta de la oposición no da lo que nosotros indicamos”, sostuvo.

El senador advirtió que se requiere un cambio estructural de la industria de las AFP. “Si sigue igual, cualquier reforma que hagamos ahora, será inestable en el tiempo”, indicó.

A su juicio, si no se realizan esas modificaciones, no se logrará la legitimidad del sistema o no se contará con adeptos para “una buena reforma”.

Dudas sobre el IVA

A la instancia fue invitado el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien -junto con defender la propuesta de la oposición- manifestó sus dudas sobre la idea de subir el Impuesto de Valor Agregado (IVA) para financiar pensiones.

A su parecer hay que definir si se usarán impuestos generales para mejorar pensiones y si es que aumentar el IVA es la mejor alternativa para eso. “Será muy difícil con impuestos generales, solucionar el problema -por llamarlo así- de la clase media que contribuyó un número relativamente importante de años”, afirmó.

Según el académico de la Escuela de Gobierno UC, cada vez que se suben los impuestos para financiar pensiones solidarias, aumenta el monto de éstas, por lo que se estarían gastando muchos recursos en gente más vulnerable, pero que tiene tasas de reemplazo mejores que personas de clase media. “Estamos mezclando algo que no mezclaría todavía. No es algo que en el futuro no tengamos que hacer, no discuto eso, pero es partir con lo que hacen los países que hoy tienen sistemas que no funcionan. Si se decidiera hacer, antes de subir la tasa del IVA, haría otras cosas, como gravar servicios con el IVA”, dijo.