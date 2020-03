Pensiones: Zaldívar advierte que aumentar el porcentaje de cotización destinado a solidaridad podría desincentivar a los aportantes

Laboral & Personas

La secretaría de Estado también se refirió a la posibilidad de que las personas eligan quién les administre el 13% de su cotización.

Una advertencia ante la idea de aumentar el 3% de cotización destinado a solidaridad, en la reforma previsional, lanzó hoy la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Tras participar en el lanzamiento de la comisión de expertos multisectorial que elaborará el primer Índice de Calidad del Trabajo de Chile, la secretaría de Estado criticó la idea que ha levantado un sector de la oposición.

"Lo que me interesa es que tengamos una discusión y una conversación sobre la cual entendamos bien qué es lo que queremos hacer. Si nosotros aumentamos el porcentaje destinado a solidaridad, vamos a encontrarnos con el problema que -por ejemplo- todas aquellas personas que hoy en día trabajan y que tienen un sueldo que está por sobre el tope imponible, que estamos hablando de dos millones de pesos, eventualmente no verían mejoras en sus pensiones, porque los beneficios que se están destinando para este tema de reparto tienen como límite pensiones inferiores a un determinado porcentaje, que son hoy día 25 UF", explicó la ministra.

A juicio de la autoridad laboral, aumentar dicho aporte implicará que "una persona que ha cotizado durante una gran cantidad de años no va a ver ningún beneficio de este 6%, estamos generando los incentivos a que no cotice o que subcotice" .

Abrir administración del restante 13%

La ministra Zaldívar tambien se refirió a la posibilidad de que las personas eligan quién les administra no solo su 3% adicional de cotización que va a cuentas individuales, sino también el 10% que hoy gestionan las AFP. .

"Lo que hemos planteado a raíz de solicitudes de la oposición, que nos han dicho que las personas tienen que tener la libertad de poder escoger si se llevan el 10% de ahorro obligatorio a la administración pública, que va a ser quién va administrar este porcentaje del 3%, nosotros hemos dicho que si las personas tienen la libertad para decidir en un sentido la deben tener también en el otro. No puede ser que yo tenga una norma que solamente implique la posibilidad de hacer algo pero no hacer lo otro", sostuvo la secretaria de Estado.

En línea con eso, Zaldívar explicó que "si va a existir la posibilidad de que yo me lleve mi 10% completo a la administración del 3% o al revés, que me lleve el 3% a que me lo administre la AFP, vamos a tener sistemas de inversión que sean similares para que las personas puedan compararlos, porque si tenemos dos sistemas que son completamente distintos no va a poder haber comparación y las personas no van a poder elegir qué es realmente lo que más les conviene", acotó Zaldívar.