Permisos laborales: Trabajo sube el tono y llama a denunciar a empresas no esenciales que "mañosamente" cambien giro

Laboral & Personas

Ministra María José Zaldívar recalcó que se abordará el tema en alianza con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la PDI.

Molesta se mostró la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ante las denuncias recibidas por la entidad sobre firmas que han modificado sus giros para obtener permisos colectivos y, con ello, lograr que sus trabajadores se presenten a trabajar presencialmente en áreas que no son consideradas como servicios esenciales.

"Aquellos trabajadores cuyas tareas no son esenciales, o que las empresas están de alguna manera haciendolos ir a trabajar cuando no es fundamental, tienen todo el derecho de denunciar, y nosotros como Ministerio del Trabajo en conjunto con la PDI y con la Subsecretaria de Prevención del Delito, vamos a garantizarles de que vamos hacer respetar sus derechos", dijo Zaldívar.

En una actividad junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; el director general de la PDI, Héctor Espinosa; y el jefe del programa Denuncia Seguro, Sebastián Delmás, la secretaria de Estado recalcó que la calificación de servicios esenciales se realizó con la finalidad de proteger a la ciudadanía, lo cual debe ser respetado por las empresas.

"No puede ser que mañosamente se modifique el giro para estar haciendo algo que no corresponde, y ese es un primer llamado a la responsabilidad de las empresas. No puede ser que se estén dando casos como los que hemos conocido", recalcó Zaldívar.

En línea con esto, la secretaria de Estado reiteró que los trabajadores que sean obligados a asistir presencialmente a su trabajo, en empresas que no son servicios esenciales -según resolución exenta n°88 del Ministerio de Hacienda de abril de 2020- pueden realizar una denuncia ante la Dirección del Trabajo (DT) y ante las autoridades de Salud.

"Lo importante es señalar que las denuncias se acompañen de la mayor cantidad de antecedentes posibles, para poder ser muy efectivos en la fiscalización", agregó Zaldívar.

Sanciones

Según explicó la autoridad, aquellas empresas no esenciales que se encuentren funcionando, y se verifique que hay trabajadores efectuando actividades en su interior, "la Dirección del Trabajo procederá a suspender todas las instalaciones de la empresa, en virtud de sus facultades, considerando como peligro inminente para la salud y vida de los trabajadores el alto riesgo de contagio que ha ponderado la autoridad sanitaria para declarar su prohibición de funcionamiento".

En aquellas empresas esenciales -habilitadas para trabajar-, en tanto, la Dirección del Trabajo podrá cursar sanciones por el incumplimiento de medidas para evitar el contagio y entrega de elementos de protección.

"La consecuencia de esta infracción puede ser multa o suspensión de la actividad si hay peligro inminente para la salud y vida de los trabajadores. Las multas por esta infracción van desde 10 UTM ($ 503 mil) hasta las 60 UTM ($ 3 millones), según el número de trabajadores de la empresa", detallaron desde el ministerio.

En el marco de la Pandemia, la Subsecretaria de Prevención del Delito habilitó el sitio web https://denunciaseguroweb.spd.gov.cl/ para denunciar a empresas que obligan a sus trabajadores a asistir de forma presencial o tránsito de trabajadores, sin estar dentro de la categoría de empresas esenciales. La página, además, permite acusar a aquellas industrias que realizan mal uso de los permisos colectivos.