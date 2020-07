Piñera anuncia bono para la clase media de $ 500 mil y buscará un acuerdo para una "cirugía mayor al sistema de pensiones"

Laboral & Personas

El tan esperado anuncio del Presidente Piñera para la clase media y con ello frenar el avance de la reforma constitucional que busca que los afiliados al sistema de pensiones puedan sacar el 10% llegó. En La Moneda y acompañado de parte de su gabinete el mandatario anunció una transferencia directa de $ 500 mil para todos los trabajadores que hayan visto disminuidos sus ingresos en estos meses de emergencia sanitaria y social y un préstamos estatal con un monto máximo de $1 millón 950 mil pesos.

Más allá de las medidas para la clase media y ante el debate de las últimas semanas entorno al sistema de pensiones, el mandatario anuncio la elaboración de una nueva reforma de pensiones que perfeccione lo que ya se ha avanzado en el Congreso.

"Estos cambios son urgentes y necesarios. Por eso he encomendado al ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo y Previsión Social, avanzar en un diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales de nuestro país para alcanzar un Acuerdo, en el más breve plazo, que permita hacer cirugía mayor al sistema de pensiones. Ratificamos hoy nuestro compromiso de impulsar, a través del diálogo, la colaboración y los acuerdos, esta reforma que permitirá mejorar las pensiones de los actuales pensionados y las pensiones futuras de todos los trabajadores chilenos", dijo.

Entrando más en el tema de pensiones que se está llevando actualmente en el Congreso, el Presidente indicó que el compromiso de su Gobierno es "con un sistema previsional mixto, que asegure pensiones dignas para todos", agregando que "la urgente y necesaria protección de la clase media, no puede ser a costa de reducir sus ya disminuidas pensiones, permitiendo retiros anticipados y no compensados de sus ahorros previsionales".

El mandatario señaló que "el sistema actual de AFP tiene grandes problemas que requieren profundos cambios para lograr verdaderas soluciones. Vamos a avanzar hacia una Reforma Estructural al Sistema que administra los fondos de pensiones".

Anticipó que "nuestro compromiso es con un Sistema Previsional Mixto, que asegure pensiones dignas para todos. Con un pilar contributivo, financiado con aportes y ahorros que pertenecen a los trabajadores. Y con un componente solidario, financiado por el Estado y las personas, para mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables y los sectores de clase media necesitada.

Marco Constitucional

Piñera también se refirió al respeto al marco institucional y el debate de proyectos que a su juicio se apartan de la Constitución. "Es dentro y no fuera del marco de la Constitución y las leyes que debemos procesar nuestras diferencias, a través de los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos".

Por lo mismo realizó "un llamado a todos mis compatriotas, y muy especialmente a nuestras autoridades, a respetar siempre la Constitución y las leyes y a proteger siempre nuestras instituciones y Estado de Derecho".

Recuperación económica

Respecto a la situación de la emergencia sanitaria valoró el avance en algunas cifras que apuntan a una leve mejoría y señaló que junto con enfrentar el coronavirus el Gobierno trabaja en proteger los empleos e ingresos de las familias y las Pymes "que son el verdadero motor de Chile, cuando esta emergencia sea controlada".

Agregó que "la mejor forma de proteger de manera permanente los empleos e ingresos de nuestras familias y el desarrollo de nuestras Pymes, y evitar así altas tasas de desempleo y pobreza, es recuperando nuestra capacidad de crear empleos, mejorar los salarios, innovar, emprender e invertir y poner en marcha a nuestra economía".

Detalle de las medidas

El llamado Plan Fortalecido de Protección de la Clase Media considera un bono no reembolsable de $500 mil pesos a todos los trabajadores -que tenían ingresos formales de entre $500 mil y $1,5 millones mensuales-, y que a causa de los efectos de la pandemia han sufrido caídas significativas de ingresos que de acuerdo al proyecto llega al 30% o más en sus ingresos formales.

Este Bono también favorecerá, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre $ 1,5 millones y $ 2 millones mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos.

Te puede interesar: Nuevo bono para clase media y postergación de contribuciones: los ejes del nuevo plan lanzado por el gobierno

Por otro lado, el mandatario insistió en el Préstamo Estatal Solidario para la Clase Media, en el cual el Estado prestará hasta un 70% de la caída de los ingresos y se otorgará en 3 cuotas mensuales, con un máximo de $ 650 mil por cuota y un monto máximo del préstamo de $1 millón 950 mil pesos.

El mandatario dijo que "será el Estado y no un banco ni una AFP el que otorgará este préstamo. Segundo, porque el Estado no ganará ni un peso con este préstamo, pues tendrá una tasa de interés real igual a cero. Tercero, porque tendrá un año de gracia, tres años de pago con un máximo de 5% del ingreso. Finalmente, porque al termino de estos cuatro años, si una familia no ha podido cancelar íntegramente este préstamo, el Estado lo condonará".