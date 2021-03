Piñera y tramitación de reforma previsional: “No puedo creer que el Congreso no preste su apoyo”

Laboral & Personas

El mandatario llamó a todos los sectores a buscar acuerdos, señalando que es lo que el país necesita para avanzar. La iniciativa esta semana parte un complejo camino legislativo.

Tras revelar las modificaciones a la Ley de Protección al Empleo, el presidente Sebastián Piñera también se refirió al futuro de su reforma de pensiones, y particularmente a los cambios anunciados por el Gobierno la semana pasada.

"Yo realmente no puedo creer que el Congreso no preste su apoyo mejorando el proyecto de una reforma que mejora las pensiones de todos los actuales pensionados y también mejora las pensiones de los futuros pensionados", señaló el mandatario.

Acto seguido hizo un llamado a todos los sectores a buscar acuerdos, enfatizando que es eso "lo que el país necesita para avanzar". Asimismo pidió a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar y al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda hacer los mejores esfuerzos para lograr un acuerdo en el Senado, "que permita mejorar las pensiones de 2,1 millones de chilenos que lo esperan y lo necesitan".

Lo que viene

Hoy a las 15.00 horas, el senador socialista Juan Pablo Letelier convocó a la Comisión de Trabajo -la cual preside- para acelerar la tramitación del proyecto de reforma de pensiones, tal como lo ha solicitado el Gobierno, que espera que la iniciativa salga del Congreso en junio.

Una apuesta ambiciosa si se considera el largo camino de tramitación legislativa que aún le resta a la iniciativa, que deberá sortear varias trabas por delante para alcanzar el éxito.

En primera instancia, y conforme a la Ley que regula al Consejo Consultivo Previsional, el Gobierno deberá presentar a este órgano las indicaciones que pretende ingresar al proyecto que modifica distintoas aspectos del sistema de pensiones, trámite que realizaría este mismo lunes a las 17:30 horas.

Luego, el consejo deberá emitir un informe con sus recomendaciones, en un plazo de hasta 20 días, aunque en el Congreso aseguran que nunca el grupo se ha tomado tanto tiempo para cumplir con este cometido.

Cumplida esa exigencia, el Ejecutivo tendría que ingresar las indicaciones –diligencia que tal como están las cosas podría concretarse esta semana- para iniciar su tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado, para lo cual han adelantado que comenzarán poniéndole suma urgencia, lo que significa que tiene 10 días para completar el proceso en la Cámara Alta. Lo que resulta a todas luces complejo advierten desde la oposición, particularmente por la falta de acuerdo.

Pero no sólo eso, sino porque el proyecto también debe ser estudiado por la Comisión de Hacienda. Y, en esta instancia, emergerán las dudas que han socializado algunos sectores de la oposición respecto de dónde saldrán los recursos para el financiamiento de la propuesta del Gobierno, que tiene un costo de US$ 1.300 millones. Pues existe el temor de que se pretenda financiar un gasto permanente –el del aumento de beneficiados con el Pilar Solidario-, con ingresos transitorios.

Si, en cambio, durante la tramitación de la iniciativa en cualquiera de estas instancias, el gobierno le pusiera discusión inmediata, el Senado tendría que despachar el proyecto en tres días, que si bien es una opción que ha planteado el Ejecutivo, en la oposición estiman que es poco probable, porque eso impediría los acuerdos necesarios para que el proyecto sea aprobado.

En cualquier caso, tras su paso por las comisiones, le corresponderá pronunciarse a la Sala de la Cámara Alta. Y, según la experiencia de los propios parlamentarios, es muy difícil que esto se haga en una sola jornada, ya que sobre todo en proyectos tan relevantes como esta reforma, todos los senadores querrán intervenir.

Senadora Carolina Goic (DC), próxima presidenta de la comisión de Trabajo. Senador Juan Pablo Letelier (PS), actual presidente de la comisión del Trabajo. Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

La Cámara, II parte

Una vez despachada del Senado, la reforma pasará a la Cámara a un tercer trámite y esta es soberana de decidir si sólo la Sala vota el proyecto con las enmiendas o también las revisan las comisiones de Trabajo y Hacienda o ambas, antes de pronunciarse.

En el segundo caso, se alarga la tramitación. Lo que dependerá también en gran medida de las urgencias y los eventuales acuerdos a que pudieran llegar la oposición y el gobierno.

Finalmente, y tal como ha anticipado la oposición, dada la falta de consenso lo más probable es que después de todo el trámite cita, una Comisión Mixta deberá resolver las diferencias que ya se ven venir entre ambas Cámaras.

En todo caso, los augurios no son auspiciosos y el Gobierno puede ir cambiando las urgencias a medida que va avanzando o no. Pero en la oposición tienen la convicción de que desde La Moneda no existe interés en buscar acuerdos. Lo que sí está claro para unos y otros es que a partir de hoy, el debate de la reforma de pensiones entra en una fase clave, que podría sellar el destino del principal compromiso de campaña del presidente Piñera, que pone en tela de juicio el que podría ser el legado de su segunda administración, desde el punto de vista del oficialismo.