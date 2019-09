Por primera vez en 136 años, Sonami incorpora a dos mujeres a su directorio

Laboral & Personas

Amparo Cornejo y Zumela Soto se integraron al gremio de los mineros.

Se cumple un hito en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Hoy se constituyó el nuevo directorio de la entidad para el periodo 2020-2022 y, por primera vez en sus 136 años de existencia, incorporará a dos mujeres entre sus integrantes.

Tras las elecciones de agosto pasado, se incorporaron Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Teck; y Zulema Soto, consejera de la Asociación Gremial Minera de Diego de Almagro. Soto ya había ocupado en el pasado un puesto en el directorio y también lo hizo en su oportunidad María Olivia Recart, ex vicepresidenta de Asuntos Corporativos de BHP.

Cornejo dijo sentirse muy motivada con su incorporación al directorio del gremio minero:

"Estoy muy motivada por integrar el directorio de Sonami, en el cual quiero compartir con los representantes de la industria, las problemáticas actuales con una mirada de futuro sustentable, trabajando hacia una economía donde la minería será protagonista, por ejemplo, de la electromovilidad. En Teck queremos contribuir a que la minería siga transformando la vida de las personas, de las comunidades y del país, y personalmente quiero seguir promoviendo que la incorporación de la mujer en puestos de alta dirección sea trascendental en una actividad minera más inclusiva, real y diversa".

Por su parte, Soto afirmó que las mujeres "podemos hacer un gran aporte, ya que tenemos una perspectiva y visión distinta a la de los hombres. Vemos muchas aristas que el sexo masculino, muchas veces, no advierte o no percibe. Me gustaría que muchas más mujeres se incorporaran a la minería y a cargos directivos, de toma de decisiones. De la misma manera, me incorporo al directorio de Sonami para plantear los distintos problemas que enfrenta la pequeña minería y hacer aún más participe a este segmento en nuestro gremio y en lo inmediato hacer presente la compleja situación que viven muchos pequeños mineros que tienen deudas de IVA con el Estado, que los está asfixiando".