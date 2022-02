Postulaciones a la PGU ya superan las 80 mil y destacan solicitudes de mujeres

Laboral & Personas

La Región Metropolitana lidera en solicitudes, con un 43,1%, seguido de Valparaíso (13,1%) y de Biobío con un 8,5%.

Hoy el Ministerio del Trabajo realizó un balance de las postulaciones a la Pensión Garantizada Universal (PGU), y de a acuerdo a los datos, la red de ChileAtiende lleva casi 2 millones de consultas y ha recibido más de 80 mil postulaciones al beneficio.

"En 10 días, hemos tenido poco más de 80 mil postulaciones, lo que deja en evidencia lo importante que es la PGU como política pública. Y además, el 80% de esas postulaciones han sido realizadas a través del sitio web, lo que también habla de la confianza que ha generado el sistema en los adultos mayores", dijo el ministro (s) del Trabajo, Pedro Pizarro.

Acompañado de la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Andrea Balladares, y el director nacional (s) del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, Pizarro realizó un recordatorio de los requisitos para acceder al beneficio.

Así, como primer punto, recalcaron que los requisitos para acceder a la PGU son tener 65 años de edad o más; no pertenecer al 10% más rico de la población, acreditar residencia por un período no menor a 20 años en el país y en los últimos cinco años, no inferior a cuatro años y tener una pensión menor a $ 1 millón.

"Hasta ahora, han ingresado 81.979 requerimientos a través de las distintas plataformas de Chile Atiende, principalmente por el sitio web. Por lo mismo, hacemos un llamado a los familiares y cercanos de las personas mayores que no están muy familiarizadas con la tecnología, a ayudarlos a realizar el proceso, que es muy simple y rápido de realizar", dijo la ministra (s), Andrea Balladares.

En la oportunidad, las autoridades dieron a conocer cifras regionales de ingreso de solicitudes, donde la Región Metropolitana lidera con un 43,1%, seguido de Valparaíso (13,1%) y de Biobío con un 8,5%. Además, se señaló que la mayoría de estos ingresos correspondían a mujeres.

Las autoridades, además, explicaron en extenso que la PGU reemplaza los beneficios de vejez del Pilar Solidario y las personas que tenían este beneficio pasan automáticamente a este nuevo sistema. En este caso, no tienen que hacer ningún trámite: ya están recibiendo el monto en las fechas y forma de pago habituales.

Finalmente, recordaron que para solicitar este beneficio se puede hacer desde el sitio www.chileatiende.cl, hacer clic en "Pensión Garantizada Universal" y consultar con su RUN y fecha de nacimiento.

IPS reiteró el llamado para que los pensionados y pensionadas siempre prefieran la atención en línea. Si tienen dificultades pidan ayuda a alguien para hacer las consultas, ya que los canales digitales son seguros y les harán ahorrar tiempo.

