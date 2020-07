Presidenta de la bolsa de Perú y retiro de fondos: “Es un tema de populismo puro”

Laboral & Personas

En abril el Congreso peruano aprobó permitir el retiro de hasta 25% de los fondos con un tope máximo de $ 2,8 millones aproximadamente, para paliar los efectos de la pandemia.

Desde abril de 2019 como presidenta del directorio de La Bolsa de Valores de Lima (BVL), la economista Claudia Cooper ha sido testigo del proceso que llevó a que en su país el Congreso autorizara el retiro de hasta 25% de los fondos de pensiones con un tope máximo de $ 2,8 millones aproximadamente.

Y, desde un contexto aún de teletrabajo, pues el término de la cuarentena advierte que ha ido acompañado de muchas exigencias, quien fuera ministra de economía del gobierno del Pedro Pablo Kuczynski, alerta sobre cómo la decisión está impactando el mercado financiero.

- ¿Cómo evalúa la medida? ¿Tiene reparos al respecto?

- Los retiros fueron de acuerdo a lo esperado, por lo que no fue una sorpresa. Sin embargo, ese dinero hubiera podido servir -a la hora de una reforma del sistema de pensiones- como un aporte inicial, ahorrándole al Estado cierto gasto. Es un tema que no tiene ninguna sostenibilidad y, probablemente, lo veremos después, no habrá generado ningún alivio si es que las personas no logran conseguir trabajo.

- ¿Qué efectos económicos ya se ven?

- En los mercados no ha habido mucho impacto, porque el Banco Central dio facilidades para entregar liquidez, para evitar que las AFP tuvieran que salir a rematar activos. Sí se ha visto que la moneda peruana se ha devaluado un poco más que la de Chile y de Colombia.

-¿Cómo se ha percibido la medida en la parte financiera?

- En el corto plazo, se ha instaurado un riesgo regulatorio, la idea de una volatilidad regulatoria que puede estar complicando. En el largo plazo, creo que veremos un paulatino deterioro de la curva soberana y del tipo de cambio.

- ¿Y la repercusión política de la propuesta?

- Esta medida dio la sensación de que el Congreso hace lo que se le da la gana. Se empieza a crear una sensación de que el modelo económico peruano se puede poner en riesgo. Esto, porque hay un Congreso que en muy poco tiempo, decide que no se respetan contratos y que establece que se pueden retirar los ahorros de las personas, sin pensar en cómo se financiará después una pensión. El Congreso sin debatir, sin analizar está aprobando cosas muy complejas. No se está resolviendo un problema, sino que es un tema de populismo puro, producto de una situación política donde el Ejecutivo y el Congreso no conversan. Lo más dañado es la credibilidad de un país que se ha vuelto impredecible.

-Acá se ha criticado que dar el visto bueno a la medida, sería abrir una puerta que luego será muy difícil cerrar.

- Sí, nos está pasando eso. Al día siguiente de la medida, no es que llegue la catástrofe de una, sino que es una que estamos construyendo de a poco (...) Hemos entrado en una viral populista bien complicada, cuyos efectos veremos a fin de año, cuando tengamos una reclasificación de riesgo.

- ¿Cómo va el proceso de integración con las bolsas de la Alianza del Pacífico? ¿Cambió la hoja de ruta producto de la crisis sanitaria?

- Lo que se ha modificado es que no nos hemos podido reunir presencialmente, pero sí estamos hablando todos los meses. Es un proceso que va a ser largo, porque además requiere cambios regulatorios, sigue andando, lento pero seguro. Esto será muy importante de aquí en adelante, porque somos muy chiquitos para sobrevivir. Si queremos empezar a competir con el sistema bancario, tendremos que tener una escala mayor y creo que eso lo tenemos las tres bolsas.