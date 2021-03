Presidente de la Asech arremete contra las nuevas ayudas del gobierno: "Las Mipymes se están muriendo"

Laboral & Personas

Marcos Rivas postuló tres nuevas medidas para hacerse cargo del impacto que la pandemia ha provocado en el sector.

Continúan las reacciones por las nuevas medidas de apoyo que anunció el gobierno para las familias y las empresas, ante los retrocesos a cuarentena de casi la totalidad de las comunas de la Región Metropolitana.

El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, criticó el paquete de medidas del Ejecutivo, asegurando que serían insuficientes ante la realidad que afrontan las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) por las nuevas medidas de restricción.

"Esperábamos un plan integral agresivo que tuviera como consecuencia el salvataje urgente que requieren los emprendedores de nuestro país. Se agotó el tiempo de los diagnósticos entre cuatro paredes, es momento de pasar a la acción. El Ejecutivo debe sentarse con urgencia a trabajar con los gremios en las medidas que todas las MiPyMes necesitan. Los emprendedores y las Mipymes no aguantan un día más, están en estado crítico", señaló Rivas, enfatizando que las Mipymes "se están muriendo".

A través de un comunicado, Rivas señaló que el consejo nacional de Asech ha estado trabajando "de manera urgente" junto con expertos en una serie de propuestas que generen liquidez y que "entregan una solución concreta e inmediata para la crisis por la que atraviesan los emprendedores del país".

"Como gremio proponemos inmediatez en las soluciones para ayudar a gran parte de nuestros socios y MiPymes del país. El problema real sigue siendo la falta de liquidez, por lo mismo solicitamos tres medidas urgentes", señaló.

Entre dichas iniciativas, apuntan a un subsidio directo a las micro, pequeñas y medianas empresas por un total de US$ 3.000 millones; aumentar a un 100% la cobertura del Fogape para el sector; y posponer pagos de tributos, patentes y eliminación de multas e intereses.

"Las Pymes llevan más de un año con la demanda agregada caída, sin poder hacer caja, y ya no tienen espalda para seguir resistiendo. Vemos un panorama con mucha incertidumbre", lanzó el timonel de los emprendedores.

El detalle de lo demandado

Respecto a los subsidios directos, proponen entregar un paquete de US$ 3.000 millones principalmente para las micro y pequeñas empresas en las industrias más afectadas (hasta UF 25.000), que son cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios y comercio minorista.

Respecto a las garantías Fogape, señalan que si bien el gobierno anunció la creación de un Fogape II, "este no llega a las micro y pequeñas empresas de sectores más afectados de la crisis económica, quedan fuera por no calificar con los criterios fijados por los bancos y no pueden optar por el crédito".

Por lo mismo, Asech propone la existencia de una línea especial de Fogape con 100% garantía del Estado, pero para empresas de menor tamaño "en extremo afectadas" (hasta UF 25.000).

Respecto a la suspensión de pagos de tributos, patentes y eliminación de multas, Rivas apunta a que "dada la situación de falta de liquidez, el Estado debe cumplir su rol en tiempos de crisis y permitir que estas empresas gocen de cierta flexibilidad para alivianar sus operaciones".