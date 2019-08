Presidente de la CPC por adelanto del proyecto de 40 horas: "Está siendo difícil ser empresarios"

Laboral & Personas

Alfonso Swett señaló que el aumento de los costos que significan algunos proyectos para el empresariado hace más compleja la actividad.

El presidente de la Confederación para la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, mostró su preocupación por el adelanto de la discusión del proyecto que reduce las horas laborales a 40 por semana, que elaboró la diputada Camila Vallejo.

En entrevista con Emol TV, el representante de la multigremial indicó que el sector está "en shock" por la decisión de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

"Nosotros vemos con mucha preocupación que no se quiera escuchar al sector real. Nosotros estamos realmente en shock hoy día que se haya adelantado el proyecto para el lunes, sabiendo, primero, tres de las cuatro centrales (de trabajadores) se deciden sentar, con todas las ramas de las CPC, con todas las pymes, a decir que 'nadie nos preguntó cómo estos nos afectaba", comentó a dicho medio.

En ese contexto, Swett criticó el aumento de los costos en el país, lo que, según él, estaría complejizando la actividad empresarial nacional, y que se esté "perforando la institucionalidad en Chile".

"Está siendo súper difícil ser empresa. Se nos está siendo difícil ser empresarios. Se nos está siendo difícil ser empresa. Y el problema que no se dan cuenta que la empresa no es un empresario: son sus trabajadores, son sus proveedores. Son las familias de ellos. Empresa no es igual a empresarios. Empresa es igual a trabajador, proveedor, comunidad", afirmó.

El líder empresarial contabilizó proyectos que suman costos para las empresas, como el de sala cuna, pensiones y el que reduce las horas laborales a 40 por semana. Eso sí, puntualizó que con los primeros dos "estamos comprometidos".