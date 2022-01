Laboral & Personas

Richard Von Appen aseguró que a pesar de que la reducción de 45 a 40 horas laborales no se conseguirá con facilidad, es una medida a la cual se debe transitar.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen, evaluó la reducción de 45 a 40 horas de la jornada laboral, una de las medidas que Gabriel Boric planteó en su programa de gobierno y se ha vuelto una de sus principales aspiraciones.

El dirigente empresarial afirmó que "no es una aspiración incorrecta".

"Ahora nadie puede estar en contra de que vayamos transitando en el tiempo a bajar la cantidad de hora privilegiando el equilibrio de la vida profesional con la vida personal", afirmó para Primera Pauta de Radio Pauta.

Sin embargo, explicó que la propuesta debe darse de forma gradual. "Hay que entender que la realidad y el contexto que se vivirá en el año 2022 y 2023 va a ser muy desafiante a niveles económicos, especialmente con relación al empleo", comentó. Actualmente, el proyecto se encuentra frenado en el Senado, después de ser aprobado en enero de 2020 por la comisión del Trabajo.

Von Appen aseguró que esta medida se ha vuelto una demanda clara por parte de la población. "Es inevitable no pensar en las grandes ciudades como Santiago, donde los traslados son de larga duración y afectan realmente la vida familiar y profesional. Yo también lo comparto", aseguró el presidente de Sofofa.

Además, agregó que otra situación que se está dando a través de la economía digital es que existan más trabajadores independientes. "Gracias al emprendimiento las personas pueden organizar su vida de acuerdo a los productos y bienes que están entregando, eso es una buena noticia porque países como EEUU están priorizando ese tipo de desarrollo" concluye Von Appen.

Decrecimiento, una propuesta en la Convención Constitucional

Dentro de la Convención Constitucional (CC) se ha planteado la posibilidad de emplear en Chile el decrecimiento económico, teoría que contempla la disminución de la producción con el fin de producir lo necesario para alcanzar cifras sustentables. Una de las impulsoras de la propuesta es Cristina Dorador, quien se ha posicionado como una de las principales candidatas para asumir la presidencia de la CC.

Von Appen se mostró contrario a esta propuesta. "Somos las personas las que decidimos demandar los bienes y servicios. Y son las personas las que determinan qué es lo que quieren y no quieren", sostuvo. De lo anterior, aseguró que recae en cada persona la decisión de consumir o no consumir los bienes, pero que no se debe obligar a nadie a hacerlo o no.