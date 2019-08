Proyecto de 40 horas de Camila Vallejo vuelve a la carga: El lunes se retoma el debate en la Comisión de Trabajo

Laboral & Personas

Dentro de las indicaciones ingresadas por la oposición destaca gradualidad de tres años para las Pymes

A la carga, vuelve el Partido Comunista con el proyecto que busca reducir a 40 horas la jornada laboral en la semana. En un intento por reponer en la discusión legislativa, la presidenta de Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (CS), anunciará durante la mañana junto a la parlamentaria del PC, Camila Vallejo, la "fecha" de votación y despacho de la propuesta.

Actualmente en la Comisión de Trabajo está avanzando en el proyecto de Modernización de la Dirección del Trabajo y hasta el momento no figura en tabla una reposición de la discusión por reducción de jornada. No obstante aquello, lo que se tiene previsto, según comentaron asesores de Yeomans, es que en uso de su facultad para convocar a sesiones especiales, reponga para este lunes la discusión. Esta será desde las 14.30 a 19.30, instancia en la que se votará en particular el proyecto.

Cuatro son las indicaciones que ingresó la oposición, entre las que destaca la gradualidad de tres años establecidas para la reducción de jornada laboral en las pequeñas y medianas empresas.

En tanto, por parte de la iniciativa del Gobierno -que tiene previsto introducir una reducción de jornada laboral de 45 a 41 horas en el Senado, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, aclaró la semana pasada que no existe un plazo definido y que la prioridad en materia laboral ahora está en el despacho del proyecto de sala cuna universal.

La diputada Yeomans explicó que "vamos a citar para el lunes 2 de septiembre para discutir en dos sesiones especiales el proyecto de ley en particular hasta total despacho y así que pase a sala. Ya venció el plazo para presentar indicaciones, se presentaron solo tres".

En tanto Camila Vallejo indicó que se formó un nuevo grupo legislativo "40 horas es una bancada de oposición y nos interesa que el proyecto avance con sentido de urgencia, algo que hace mucho tiempo debió ser una realidad en el país jornadas más cortas y dignas que permitan conciliar la vida laboral con la familiar".

Por su lado el diputado Giorgio Jackson sostuvo que "el gobierno va a amenazar con todo tipo de cosas como el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso ya lo analizó con la disminución de 48 a 40 horas que fue una indicación de senadores en el año 2001, ya pasó eso por el TC y no tuvo problemas, por tanto, hoy no hay ninguna razón para que esto no pueda seguir adelante".